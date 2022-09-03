Sakarya Meydan muharebesindeki Eski Kışla Şehitliği'nin toprağını Emet Cevizdere Şehitliği'ndeki mezarlara dökerek şehitleri buluşturduklarını söyleyen Emekli Albay Kadim Koç, "Buraya döktüğümüz toprakla Sakarya Meydan muharebesindeki şehitlerimiz ile Büyük Taarruz bölgesindeki şehitlerimizi buluşturduk. Burada savaşan şehitlerimizin birçoğu zaten Sakarya'da da savaşmış dedelerimiz. Onlar silah arkadaşıydı, onları buluşturmuş olduk" dedi.

Kaynak: İHA

Sakarya, Kütahya, Emet, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Sakarya Eskikışla Şehitliği'nden Emet Cevizdere Şehitliği'ne toprak getirildi - Son Dakika

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