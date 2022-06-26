Sakaryalı esnaf, baba mesleği ahşap yakma sanatını 41 yıldır sürdürüyor - Son Dakika
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Sakaryalı esnaf, baba mesleği ahşap yakma sanatını 41 yıldır sürdürüyor

26.06.2022 12:44

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde babasından miras kalan ahşap yakma sanatını 41 yıldır sürdüren esnaf Gürcan Sarıbıyık'ın eserleri, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde babasından miras kalan ahşap yakma sanatını 41 yıldır sürdüren esnaf Gürcan Sarıbıyık'ın eserleri, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.

Çocuk yaşta babasından öğrendiği sanatını 60 metrekarelik dükkanında icra eden 55 yaşındaki Sarıbıyık, kaşıklara nakşettiği figürleri tablolara dökerek yerli ve yabancı turistlere satıyor.

"Kendi sanatını kendin yap masası" uygulamasıyla müşterilerine ahşap yakma sanatını öğrenme imkanı sunan Sarıbıyık, eserlerinin Filistin, Dubai, Fas, ABD ve İngiltere başta olmak üzere, yurt dışından gelen misafirlerden ilgi görmesinden memnuniyet duyuyor.

Sarıbıyık, AA muhabirine, babasıyla kaşıkların iç yüzüne uyguladıkları ahşap yakma sanatından tablo işlemeye geçtiğini anlattı.

Devlet memurluğu yıllarında da mesaisinin ardından hobi olarak sanatını sürdürdüğünü söyleyen Sarıbıyık, "Doğa ve tarih kokan memleketimizdeki güzellikleri hem sergilemek hem de turist ve misafirlerimizin mutlu olmalarını istiyorum." diye konuştu.

Sarıbıyık, zorluk derecesine göre 3 günde veya haftada bir tablo bitirdiğini dile getirerek çocuklar için yaptığı çizimleri 10 liraya, diğer tabloları ise 3 ila 5 bin liraya satışa sunduklarını kaydetti.

Tarihi ilçeye özellikle Orta Doğu'dan gelen turistler aracılığıyla eserlerinin 32 ülkeye ulaştığını vurgulayan Sarıbıyık, "Sanat galerimizde 'kendi eserini kendin yap" masamız var, çocuklarımız kendi istediği bir şeyi yapıp mutlu oluyorlar. Gençler ve çocuklarımızın elinde mutlaka güzel sanatlardan biri olsun. Çizim, marangozluk, bakır, cam ve seramik işçiliği olabilir." şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'dan gezmeye gelen Ebubekir Yedikardeş, el işçiliği yapılan dükkandaki ürünleri beğendiklerini dile getirdi.

Kocaeli'den Taraklı'ya tatile gelen Kaan Aktürkoğlu da kendi çizdiği resmi yakarak etkinlik yaptığını anlattı.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sakaryalı esnaf, baba mesleği ahşap yakma sanatını 41 yıldır sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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