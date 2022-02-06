Sakin Kent Akyaka'da güneşli havanın hareketliliği yaşandı - Son Dakika

Muğla'nın Ula ilçesi Sakin Kent Akyaka Mahallesinde hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilleri doldurdu.

Hava sıcaklığının 18, deniz suyunun ise 16 derece ölçüldüğü Akyaka'da, vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı, bazıları sahil kenarında oturarak zaman geçirdi.

Akyaka Mahallesi'nde vatandaşlar plajda güneşin keyfini çıkardı, tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezinti yaptı. Bazı vatandaşlar ormanlık alanlarda piknik yapmayı tercih ederken bazıları da Akçapınar sahilinde kanoyla gezintiye çıktı.

Bazı vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek sahil bandında yürüyüş yaptı, balık tuttu. Bazı hayvanseverler plajda köpeklerini gezdirdi.