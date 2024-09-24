SAMDOB'da Gülsin Onay ile Senfonik Konser

Kültür Sanat

Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB), 2024-2025 yeni sanat sezonunun ilk senfonik konserine Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay misafir olacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül 2024 Cumartesi akşamı saat: 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda verilecek konserde Onay'a, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.

Konserin orkestra şefliğini, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müzik Direktörü Tolga Atalay Ün yapacak.

İki bölümden oluşan konserde, Mozart, Chopin ve Beethoven'in eserleri seslendirilecek.