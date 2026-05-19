SAMDOB\'dan \'Bir Ulus Uyanıyor\' Konseri

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Bir Ulus Uyanıyor" adlı senfonik eseri sanatseverlerle buluşturdu.

Çağdaş Türk müziği bestecisi Oğuzhan Balcı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına armağan olarak bestelenen eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Metin yazarlığını Ersin Antep'in üstlendiği 10 bölümlük konser, I. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkesi işgal edilen Türk halkının, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesini, mücadeleye katılanların cesaretini ve vatan sevgisini ele alıyor.

Orkestra şefliğini Oğuzhan Balcı'nın üstlendiği eserde mezzosoprano Didem Çelik, tenor Özer Öndeş ile bariton Murat Göçken solist olarak sahnede yer aldı.

Murat Çamlıtepe anlatıcılığındaki eserde başkemancı Dilara Tanrıverdi Doğan olurken, piyano eşliğini Diego Moccia gerçekleştirdi.

Işık tasarımı Kerim Tağıl, video projeksiyon tasarımı ise Murat Turgut imzasını taşıyan eser, sanatseverlerden ilgi gördü.