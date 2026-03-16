SAMDOB'dan 'Hanım Olan Hizmetçi' Operası

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Pergolesi'nin komik operasını 17 Mart'ta sahneleyecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi'nin klasikleşmiş komik operası "Hanım Olan Hizmetçi"yi sanatseverlerle buluşturacak.

Prömiyeri 1733 yılında Napoli'de yapılan ve en çok sahnelenen komik operalardan biri haline dönüşen eser, yüzyıllardır sanatseverlerin gözdesi halinde.

Hizmetçi ile efendisi arasında gelişen, hizmetçinin zekası, kurnaz planları ve küçük oyunları sayesinde evliliğe dönüşen komik bir aşk hikayesinin anlatıldığı eser, SAMDOB tarafından sahneye taşınıyor.

Librettosunu Gennaro Federico'nun kaleme aldığı eserin rejisörlüğünü ve çevirmenliğini Şahan Gürkan üstleniyor.

Diego Moccia'nın müzik sorumlusu olarak yer alacağı eserde dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, kostümler Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı ise Erdem Kuzaytepe imzasını taşıyor.

Son provaları tamamlanan eser, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde 17 Mart Salı günü saat 20.30'daki prömiyerinin ardından 23 ve 31 Mart'ta yeniden beğeniye sunulacak.

"Kendi zamanı içinde devrimci bir eser"

Eserin rejisörü ve çevirmeni Şahan Gürkan, prova sonrası AA muhabirine, eserin aslında intermezzo (ara oyunu) olarak yazıldığını ve zamanla popüler olup bağımsız bir opera haline geldiğini söyledi.

Ara oyunların komik operaların genetik kodlarını oluşturduğunu ve bu türün en ünlülerinden "Hanım Olan Hizmetçi" operasını Samsun Devlet Opera ve Balesi olarak sahnelemek için çalışmalar sürdürdüklerini anlatan Gürkan, "Bu opera, Fransa'da gelenekselciler ile yenilikçiler arasında yıllar süren 'Buffonlar Savaşı' adında tartışmalara sebep olmuş kendi zamanı içinde devrimci bir eserdir." ifadesini kullandı.

Eserdeki Uberto ve Serpina karakterleri hakkında bilgi veren Gürkan, "Suya sabuna dokunmadan hicvedilebilen 'Dottore' karakteri, bizde 80'lerin, 90'ların Türkiye'sinde emekli bir asker Uberto Hikmet'e dönüştü ve onu parmağında oynatan, hayatın içinden gelen ve pratik zekasıyla oyunun sonunda istediğini elde eden hizmetçi Serpina da 'Tatlı Cadı Serpina' olarak sahneye can veriyor. Oyunda bir otorite çatışması görüyoruz. Emekli asker Uberto'nun disiplin, düzen ve otorite takıntısı Serpina'nın kurnazlığı ve cesaretiyle yerle bir oluyor." diye konuştu.

Titiz bir çeviri ve müzikal adaptasyon ile eseri adeta yeniden inşa ettiklerinin altını çizen Gürkan, güncel konuları işleyen halk tiyatrosu matematiğini, eserin ruhuna işlediklerini kaydetti.

Karakterler üzerine çok çalıştıklarını ve toplumla güzel bir bağ kurduklarını belirten Gürkan, şöyle devam etti:

"Sadece bir müzikal adaptasyon değil, Napoli'den Samsun'a bir mizah köprüsü kurduk. Diyaloglara çevirdiğimiz reçitatifler (Opera ve benzeri eserlerde konuşur gibi söylenen, hikayeyi ilerleten şarkı bölümü) ile operayı dinlenen bir formdan yaşanan bir forma dönüştürdük. Seyirciye vermek istediğimiz en büyük hediye, onlara zamanı unutturmak, operanın bazen mesafeli duran havasından çıkıp, müzik ve oyunculuğun iç içe geçtiği yüksek tempolu bir seçenek sunmak."

Eseri yaklaşık bir ayda ortaya çıkardıklarını belirten Gürkan, ayrıca oyuncu kadrosunda da yer aldığını, ilerleyen temsillerde Uberto rolüyle seyirciyle buluşacağına değinerek sanatseverlerin eseri çok beğeneceğini ifade etti.

Seyircileri eğlenceli bir eser bekliyor

Başrejisör Hasan Çelik, eserde sanatçı ve teknik ekip olmak üzere 30 kişinin görev aldığını ve hummalı bir çalışma sürdürüldüğünü anlattı.

Çelik, "Prömiyeri 1733'te yapılan bu eseri, 1980-1990'lara dekor ve kostümlerle taşıyoruz." dedi.

Seyircinin eserden çok keyif alıp eğleneceğini dile getiren Çelik, harika bir eseri Samsun seyircisiyle buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Operada "Serpina" rolünü üstlenen Derya Belevi ise karakterinin çok kurnaz olduğunu belirterek, "Çok eğlenceli bir karakter. Zeki, cilveli, kendinden çok emin, oynaması da güzel. Çok eğleniyoruz. Çünkü karakterler normalde olmadığımız insanlar ve bu fırsatı sahnede bulabiliyoruz. Bu çok eğlenceli bir şey. Rejisörümüz Şahan Bey de çok yardımcı oldu, teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Samsun, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
Vinicius Junior’un kız arkadaşı olay oldu Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu
Savaşın başından bu yana bir ilk İran devlet televizyonu da doğruladı Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı
İlber Ortaylı’nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi
Yok böyle lig Her takımın küme düşme ve şampiyonluk ihtimali var Yok böyle lig! Her takımın küme düşme ve şampiyonluk ihtimali var
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu

12:04
’’Fenerbahçe şampiyon olacak’’ diyen astrolog’dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı
''Fenerbahçe şampiyon olacak'' diyen astrolog'dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı
11:29
Avustralya’ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar
Avustralya'ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar
11:27
İlber Ortaylı’ya veda Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
İlber Ortaylı'ya veda! Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
11:14
İran’da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
11:05
Bayram yolcuları dikkat Hesap hatası yapan yandı
Bayram yolcuları dikkat! Hesap hatası yapan yandı
10:34
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor
10:16
Savaşta bir ilk Trump, Çin’in kapısını çalıp resti çekti
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
10:12
9 bin Türk’ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 12:10:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.