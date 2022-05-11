SAMDOB "Eni'nin kalbi" çocuk operasını sahneledi - Son Dakika
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SAMDOB "Eni'nin kalbi" çocuk operasını sahneledi

11.05.2022 15:50

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Eni'nin kalbi" adlı çocuk operasını tekrar sahneye koydu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Eni'nin kalbi" adlı çocuk operasını tekrar sahneye koydu.

SAMDOB, prömiyeri mart ayında yapılan çocuk operasını, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda yeniden çocuklarla buluşturdu.

Yönetmenliğini Şahan Gürkan'ın yaptığı eserin hikayesinde Eni ve Mano, "Kalplerevi"ne ulaşmaya çalışıyor.

SAMDOB orkestra sanatçılarının müziklerini seslendirdiği çocuk operasının orkestra şefliğini Tolga Taviş yaptı. Dekor ve kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk tarafından hazırlanan eserin ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Video projeksiyonu Murat Turgut tarafından gerçekleştirilen eserin dekorunda Hakkı Kandır, koreografisinde ise Çağılhan Öztornacı'nın imzası var.

Temsil, çocuklarca beğeniyle takip edildi.

SAMDOB Eni'nin kalbi çocuk operasını sahneledi
SAMDOB Eni'nin kalbi çocuk operasını sahneledi
SAMDOB Eni'nin kalbi çocuk operasını sahneledi
SAMDOB Eni'nin kalbi çocuk operasını sahneledi

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB 'Eni'nin kalbi' çocuk operasını sahneledi - Son Dakika


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