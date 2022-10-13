SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, geçen ay prömiyeri yapılan özgün yapıt "Eni'nin kalbi" çocuk operası bu yıl da çocuklarla buluşacak.

Kaynak: AA

Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › SAMDOB 'Eni'nin kalbi' çocuk operasını sahneleyecek - Son Dakika

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