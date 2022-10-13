SAMDOB "Eni'nin kalbi" çocuk operasını sahneleyecek - Son Dakika
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SAMDOB "Eni'nin kalbi" çocuk operasını sahneleyecek

13.10.2022 16:16
SAMDOB "Eni'nin kalbi" çocuk operasını sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Eni'nin kalbi" çocuk operasını 2022-2023 sanat sezonunda da sahneye koyacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Eni'nin kalbi" çocuk operasını 2022-2023 sanat sezonunda da sahneye koyacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, geçen ay prömiyeri yapılan özgün yapıt "Eni'nin kalbi" çocuk operası bu yıl da çocuklarla buluşacak.

Yönetmenliğini Şahan Gürkan'ın yaptığı eserde Eni ve Mano, Kalplerevi'ne ulaşmaya çalışıyor.

SAMDOB orkestra sanatçılarının müziklerini seslendirdiği çocuk operasının orkestra şefliğini Tolga Taviş yapacak. Kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk tarafından hazırlanan eserin ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Video projeksiyonu Murat Turgut tarafından gerçekleştirilen eserin dekorunu Hakkı Kandır, koreografisini ise Çağıl Han Öztornacı üstleniyor.

Opera, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda 15 Ekim Cumartesi günü 15.00'te sahnelenecek.

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Kaynak: AA

Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB 'Eni'nin kalbi' çocuk operasını sahneleyecek - Son Dakika

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