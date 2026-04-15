SAMDOB, 'Hanım Olan Hizmetçi' Operasını Sunuyor - Son Dakika
SAMDOB, 'Hanım Olan Hizmetçi' Operasını Sunuyor

15.04.2026 16:37
SAMSUN Devlet Opera ve Balesi, klasik komedi 'Hanım Olan Hizmetçi'yi yarın sahneleyecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi'nin klasikleşmiş komik operası "Hanım Olan Hizmetçi"yi yarın sanatseverlerle buluşturacak.

Hizmetçi ile efendisi arasında gelişen, hizmetçinin zekası, kurnaz planları ve küçük oyunları sayesinde evliliğe dönüşen komik bir aşk hikayesinin anlatıldığı eser, Samsun'da yeniden sahnelenecek.

Librettosunu Gennaro Federico'nun kaleme aldığı eserin rejisörlüğünü ve çevirmenliğini Şahan Gürkan üstleniyor.

Diego Moccia'nın müzik sorumlusu olarak yer alacağı eserde dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, kostümler Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı ise Erdem Kuzaytepe imzasını taşıyor.

"Hanım Olan Hizmetçi" operası, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB, 'Hanım Olan Hizmetçi' Operasını Sunuyor - Son Dakika

SON DAKİKA: SAMDOB, 'Hanım Olan Hizmetçi' Operasını Sunuyor - Son Dakika
