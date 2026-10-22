SAMDOB'un Don Kişot balesi 190 kişilik kadroyla kapalı gişe sahnelendi - Son Dakika
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SAMDOB'un Don Kişot balesi 190 kişilik kadroyla kapalı gişe sahnelendi

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SAMDOB'un sahneye koyduğu Don Kişot balesi, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde seyircinin beğenisine sunuldu. 190 kişinin görev aldığı eser kapalı gişe sahnelenirken, bale 24 Ekim Cumartesi saat 20.00'de yeniden izleyiciye sunulacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), klasik bale repertuvarının önemli eserlerinden "Don Kişot" balesini sanatseverlerle buluşturdu.

İspanyol yazar Miguel de Cervantes'in dünyaca ünlü romanından esinlenilerek hazırlanan ve 1869'da ilk kez sahnelenen bale, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Aşkı, hayal gücünü ve macerayı bir araya getiren iki perdelik eserde, birbirine aşık Kitri ve Basilio'nun kavuşma mücadelesi, Don Kişot ve yaveri Sancho Panza'nın maceralarıyla iç içe anlatıldı.

Koreografisini Mehmet Balkan'ın üstlendiği eserde, geleneksel sahnelemelerde genellikle hareketsiz bir karakter olarak tasvir edilen Don Kişot, dansıyla da hikayenin anlatımına katıldı.

Lale Balkan'ın sahneye koyduğu, müzikleri Ludwig Minkus'a ait eserin orkestra şefliğini Kıvanç Tepe yaptı. Müzik düzenlemesi Andrea Barlog imzasını taşıyan eserde başkemancı olarak Gözde Yardımlı görev aldı.

Eserin dekorlarını Orhan Açıkgöz, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyon tasarımını ise Ahmet Şeren hazırladı.

Bale sanatçıları, orkestra ve teknik ekip olmak üzere toplam 190 kişinin görev aldığı eserin prömiyeri, sanatseverlerden ilgi gördü.

Kapalı gişe sahnelenen baleyi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Barış Salcan da izledi.

"Don Kişot" balesi, 24 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yeniden beğeniye sunulacak.

Kaynak: AA
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