Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün hayatını kaybeden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü kurucularından Prof. Dr. Sami Şekeroğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 87 yaşında İstanbul'da yaşamını yitiren Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Şekeroğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eserleriyle sinemamıza yön veren, nice değerli sinemacı yetiştiren kıymetli hocamızın ardında bıraktığı iz, gelecek nesillere ışık tutmaya devam edecek. Sinemamızın emektarı Şekeroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sinema camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."