Samida müzik grubu Tiflis'te sahne aldı
ANKARA - Tiflis Yunus Emre Enstitüsü tarafından 8 Mart Dünya Gününe ithafen düzenlenen etkinlikte Samida müzik grubu Tiflis'te sahne aldı.
Tiflis Devlet Üniversitesi Konser Salonunda 6 Mart 2024 tarihinde düzenlenen konser programına, Tiflis YEE Koordinatörü Can Güray, Türk ve yerel kurumların yöneticileri, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda müziksever katıldı. Tiflis YEE'nin organizasyonu ve Gürcistan Türk İş İnsanları Derneği (GÜRTİAD), MÜSAİD Tiflis Derneği, Vestel Gürcistan Genel Müdürlüğü ile THY Gürcistan Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Türk ve Gürcü toplumunun sevinçlerine ve hüzünlerine eşlik eden, ortak ezgilerin seslendirildiği konser etkinliğinde; Yudum Şahin'in Gürcü halk sazı panduri, Damla Şahin'in flüt, navtronik ve salamuri, Tamara Şahin'in ise keman performansları davetlilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Program açış konuşmasında Tiflis Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Can Güray, Tiflis YEE tarafından organize edilen konseri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlediklerini belirterek tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade etti.
Konser etkinliğinde sahne alan Samida müzik grubu sanatçıları, kendilerini Tiflis'te ağırlayan Yunus Emre Enstitüsüne ve konsere katılan müzikseverlere müteşekkir olduklarını ifade ettiler.
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