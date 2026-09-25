Samsun Alaçam'da Ahilik Haftası programının ardından etli pilav ve ayran ikram edildi - Son Dakika
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Samsun Alaçam'da Ahilik Haftası programının ardından etli pilav ve ayran ikram edildi

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Samsun Alaçam\'da Ahilik Haftası programının ardından etli pilav ve ayran ikram edildi
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Samsun'un Alaçam ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında Fethi Kaya Camisi'nde program düzenlendi. Cuma namazı öncesi Müftü Ali Çelebi sohbet etti; cuma namazının ardından esnaf ve cemaate etli pilav, dondurma ve ayran ikram edildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Sanayi Sitesi Fethi Kaya Camisi'nde program düzenlendi. Programın ardından sanayi esnafı ve cami cemaatine etli pilav, dondurma ve ayran ikram edildi.

Cuma namazı öncesinde Alaçam İlçe Müftüsü Ali Çelebi tarafından Ahilik Haftası'nın anlam ve önemine ilişkin sohbet gerçekleştirildi. Programda imam hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti de yapıldı.

"Tarihimizdeki en mükemmel dayanışma örneği Ahilik"

Alaçam İlçe Müftüsü Ali Çelebi, Ahiliğin iş hayatında ahlak, sorumluluk, çalışma disiplini ve alın terine saygının benimsenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Çelebi, "Ahilik, iş yaşamında da ahlakın, sorumluluğun, çalışma disiplininin ve alın terine saygının benimsenmesinde etkili olmuştur. 'Bir olsun benim olsun' yaklaşımı yerine 'bol olsun, bereketli olsun, hepimizin olsun' felsefesi ile beslenen Ahilik, tarihimizdeki en mükemmel dayanışma örneğidir" dedi.

Cuma namazının ardından sanayi esnafı ve cami cemaatine etli pilav, dondurma ve ayran ikram edildi. Programa Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, Sanayi Sitesi Başkanı Erol Alver ve yönetim kurulu üyeleri ile sanayi esnafı katıldı.

Kaynak: İHA
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