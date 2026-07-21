Tiyatroseverler, 13. Tiyatro Köyü\'nde buluştu

Samsun'da Atakum Belediyesi ve Karadeniz Tiyatrolar Birliği (KATİB) iş birliğiyle düzenlenen 13. Tiyatro Köyü, Türkiye'nin farklı illerinden gelen tiyatro topluluklarını bir araya getirdi. Çakırlar Korusu Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte 100'ün üzerinde tiyatrocu, 5 gün boyunca usta sanatçılardan eğitim aldı.

Karadeniz'in tek tiyatro köyü olma özelliğini taşıyan etkinlikte katılımcılar; oyunculuk, doğaçlama, kukla, maske, geleneksel Türk tiyatrosu ve sahneleme teknikleri üzerine atölye çalışmalarına katıldı. Program kapsamında Türk ve dünya tiyatro eserleri üzerine çalışmalar yapılırken, geleneksel Türk tiyatrosunun önemli unsurlarından Karagöz ve Hacivat'ın tarihi, felsefesi ve oynatım teknikleri hakkında Dr. Nazlı Miraç Ümit, Hüseyin Dilan ve Dr. Yücel Özdemir tarafından eğitimler verildi.

Köy seyirlik oyunları atölyesinde Folklor Araştırmacısı Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl, kukla ve maske atölyesinde Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçısı Oğuzhan Vartolioğlu, doğaçlama atölyesinde ise Ankara Bağımsız Tiyatrolarından Erdem Ulusal katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Etkinliklerde tiyatro oyununa hazırlık, karakter analizi, eserlerin sahneye aktarılması ve oyunculuk teknikleri konusunda da uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Tiyatro Köyü kapsamında ayrıca "Yerel Tiyatrolar ve Yerel Yönetimler İlişkisi" başlıklı panel düzenlendi. Panele Tiyatro Kum Genel Sanat Yönetmeni Erhan Başoğlu, Çankaya Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Dr. Serhan Sarıkaya, Ankara Deneme Sahnesi tiyatrocusu Şenol Tiryaki ve Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç katıldı.

Panelde yerel tiyatroların gelişimi, tiyatro sanatının daha geniş kitlelere ulaştırılması ve yerel yönetimlerin sanatçılara sağlayabileceği destekler ele alındı. - SAMSUN