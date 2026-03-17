SAMSUN'DA 'HANIM OLAN HİZMETÇİ' PERFORMANSI

17.03.2026 23:30
'Hanım Olan Hizmetçi' operası, SAMDOB tarafından Samsun'da sahnelendi, ilgiyle karşılandı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi'nin klasikleşmiş komik operası "Hanım Olan Hizmetçi"yi Samsun'da sanatseverlerle buluşturdu.

Hizmetçi ile efendisi arasında gelişen, hizmetçinin zekası, kurnaz planları ve küçük oyunları sayesinde evliliğe dönüşen komik bir aşk hikayesinin anlatıldığı eser, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Prömiyeri 1733 yılında Napoli'de yapılan ve en çok sahnelenen komik operalardan biri haline dönüşen eser, yüzyıllardır sanatseverlerin gözdesi halinde bulunuyor.

Librettosunu Gennaro Federico'nun kaleme aldığı eserin rejisörlüğünü ve çevirmenliğini Şahan Gürkan üstlendi.

Diego Moccia'nın müzik sorumlusu olduğu eserde dekor tasarımını Orhan Açıkgöz, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını ise Erdem Kuzaytepe hazırladı.

Kapalı gişe prömiyeri yapılan tek perdelik opera, sanatseverlerden ilgi gördü.

"Hanım Olan Hizmetçi" operası, 23 ve 31 Mart'ta yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak."

Kaynak: AA

