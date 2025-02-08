SAMSUN'DA 'MASAL ŞATOSU' MÜZİKALİ YARIN SAGLENECEK - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

SAMSUN'DA 'MASAL ŞATOSU' MÜZİKALİ YARIN SAGLENECEK

SAMSUN\'DA \'MASAL ŞATOSU\' MÜZİKALİ YARIN SAGLENECEK

SAMSUN Devlet Opera ve Balesi, 'Masal Şatosu' müzikalini miniklerle buluşturacak.

08.02.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Masal Şatosu" müzikalini minik sanatseverlerle buluşturacak.

Rejisör Şahan Gürkan ile Cennet Türker'in yazdığı, Çelik Kasapoğlu'nun bestesini yaptığı çocuk müzikali, 10 yıl sonra tekrar sahneye taşınıyor.

Son provaları tamamlanan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yarın saat 15.00'teki prömiyerinin ardından 10 Şubat'ta yeniden beğeniye sunulacak.

Eserde prenses beklemek yerine prensi aramak için yola koyuluyor

Şahan Gürkan, prova sonrası AA muhabirine, eseri 10 yıl önce ilk kez Samsun'da, sonra Mersin'de sahnelediklerini söyledi.

Eserin didaktik olmadığını, diğer müzikal ve çocuk oyunlarına göre en büyük farkının bu olduğunu dile getiren Gürkan, "Tam bir Broadway müzikali mantığıyla ilerliyoruz. Bütün şarkılar, altyapıları Broadway müzikali stilinde Çelik Kasapoğlu tarafından bestelendi. Çocukları doğa sevgisine, hayvan sevgisine, barışa, savaş karşıtlığına ikna etmesini beklediğimiz bir müzikal. Didaktik olmadan, kendimiz de eğlenerek ve kalabalık bir kadroyla sahneliyoruz." dedi.

Bir aydır çalışmaları sürdürdüklerini belirten Gürkan, müzikalin 15'ten fazla oyuncu ve dansçının, sahnede dans ederken şarkı söyleyeceği eğlenceli bir eser olduğunu vurguladı.

Turne takviminin belirlenmesinin ardından eseri birçok şehirde de çocuklarla buluşturacaklarına işaret eden Gürkan, "Masal Şatosu çocuk müzikali, Uyuyan Güzel masalından esinlenerek yazıldı fakat burada prenses aktif rol alıyor. Beklemek yerine prensi aramak için yola çıkıyor ve plan yapmaya başlıyor. Biz kız çocuklarının prensini bekleyen pasif pozisyonda olmasını değil, hayatını kendi ellerine almasını ve aktif pozisyona geçmesini hayal ettik." diye konuştu.

Çocukları 1 saatlik eğlenceli bir müzikal bekliyor

Besteci Çelik Kasapoğlu ise kente ikinci gelişi olduğunu, 10 sene sonra müzikalin yeniden sahnelenmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Çocukları bir masal diyarına dahil ederek onları mutlu etmek istediklerini anlatan Kasapoğlu, "O yüzden eseri yeni tekniklerle ve teknolojiyle destekleyerek tekrar düzenliyoruz ve seyircimizin karşısına çıkmayı planlıyoruz." dedi.

Kasapoğlu, müzikalde 14 şarkı bulunduğunu, çocukları 1 saatlik güzel bir eğlence beklediğini kaydetti.

Eserde, koreografi Zeynep Bengier, kostümler Şükran Kırcı, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyon ise Murat Turgut imzasını taşıyor.

"Masal Şatosu" çocuk müzikalinin konusu şöyle:

"Kötü Peri'nin büyüsü, Doralion kentini ve tüm dünyayı tehdit etmektedir. Bu büyüyü ancak bir 'Ya-Pi' yani yakışıklı bir prens bozabilecektir. Doralion kentinin güzel prensesi, Soytarı Çatlak Çanak'ı prensi bulması için şatodan gönderir. Soytarı, Gergedan ve yolda karşılaştıkları terk edilmiş Köpüş, prensi bulmak için maceralı bir yolculuğa çıkarlar."??????

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Kültür Sanat, samsun, Kültür, Eğitim, Sanat, Müzik, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat SAMSUN'DA 'MASAL ŞATOSU' MÜZİKALİ YARIN SAGLENECEK - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:08 Putin’e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 23:25:44. #1.13#
SON DAKİKA: SAMSUN'DA 'MASAL ŞATOSU' MÜZİKALİ YARIN SAGLENECEK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.