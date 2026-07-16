Seyyid Kutbiddin Mezarlığı restore ediliyor - Son Dakika
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Seyyid Kutbiddin Mezarlığı restore ediliyor

Seyyid Kutbiddin Mezarlığı restore ediliyor
16.07.2026 13:58  Güncelleme: 14:00
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'ndaki tarihi mezar taşlarının temizlik, belgeleme ve numaralandırma çalışmalarını sürdürüyor. Taşlar, koruma alanında sergilenecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nda tarihi mezar taşlarının korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda mezar taşlarının temizlik, belgeleme ve numaralandırma işlemleri ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'ndaki tarihi mezar taşlarının temizlik, belgeleme ve numaralandırma işlemleri sürüyor. Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nda bulunan ve herhangi bir mezara ait olmayan tarihi mezar taşlarının uygun bir alanda muhafaza edilmesi, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda gerçekleştirildi. Alınan karar kapsamında mezar taşları tek tek belgelenerek mezarlık içerisinde oluşturulan koruma alanında muhafaza altına alındı. Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje doğrultusunda ise tarihi mezar taşlarının yeniden gün yüzüne çıkarılarak ziyaretçilere sunulması hedefleniyor. Projeye göre tarihi mezar taşları, mezarlık içerisindeki mevcut yürüyüş yollarının çevresinde oluşturulacak özel kaideler üzerine yerleştirilerek sergilenecek.

Çalışmalar titizlikle sürdürülüyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından mezar taşlarının temizlik ve numaralandırma çalışmaları büyük bir özenle sürdürülüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi mezar taşları, projede belirlenen alanlara yerleştirilerek hem korunacak hem de ziyaretçilerin inceleyebileceği şekilde sergilenecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Seyyid Kutbiddin Mezarlığı restore ediliyor - Son Dakika

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