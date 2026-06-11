Samsun'da Türk Halk Müziği Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Türk Halk Müziği Konseri

Samsun\'da Türk Halk Müziği Konseri
11.06.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Adalet Korosu, Türk Halk Müziği konseriyle sanatseverleri buluşturdu. Katılım yoğundu.

Samsun Adalet Korosu tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Konseri, sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve Samsun Bölge İdare Mahkemesi iş birliğinde düzenlenen konserde, Şef Hızır Aydın yönetimindeki koro sahneye çıktı. Başsavcılar, mahkeme başkanları, hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye çalışanlarından oluşan koro, seslendirdiği birbirinden seçkin Türk halk müziği eserleriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Adalet teşkilatı mensuplarını sanatın birleştirici gücü etrafında buluşturan etkinlikte, koro üyelerinin performansı salondaki davetlilerden büyük alkış aldı.

Programın sonunda konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Bakanı'nın da ifade ettiği gibi hakimler, savcılar, müdürler ve personelle birlikte büyük bir aile olduklarını belirtti. Kılıç, konserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Ardından çiçek ve plaket takdimi gerçekleştirildi.

Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç ile Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay tarafından koroda görev alan tüm üyelere katkıları ve başarılı performansları dolayısıyla çiçek verilerek teşekkür edildi.

Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Samsun, Kültür, Müzik, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da Türk Halk Müziği Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Ozan Güven’e Zafer Algöz’den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim Ozan Güven'e Zafer Algöz'den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim
Uçak indi Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul’da Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da
OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
Tarih yazdığı Eyüpspor’dan gönderilmişti 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu Tarih yazdığı Eyüpspor'dan gönderilmişti! 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu

15:32
Almanya, Fransa ve Arjantin’i bilmişti 2026 şampiyonunu açıkladı
Almanya, Fransa ve Arjantin'i bilmişti! 2026 şampiyonunu açıkladı
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
14:40
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın “Kaymakamlığa bildirelim“ dediler ama...
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! "Kaymakamlığa bildirelim" dediler ama...
14:01
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 15:41:25. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Türk Halk Müziği Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.