Samsun\'da yağmur altında şed kuşanma töreni, yılın ahisi 72 yaşındaki terzi seçildi

Samsun'da Ahilik Haftası Kutlama Programı ve şed kuşanma töreni yoğun yağmur altında yapıldı. Bu yılın ahisi 72 yaşındaki terzi Haşim Uzun seçildi ve kaftanı giydirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ve SESOB tarafından düzenlenen Ahilik Haftası Programı, Saathane Meydanı'nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösteri gerçekleştirdi. Ardından programın açılışında konuşan SESOB Başkanı Eyüb Güler, tüm esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

"Ahilik bu toprakların mayası olmuştur"

Ahilerin Türk-İslam tarihinin en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade eden Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Pir Ahi Evran-ı Veli de temellerini 13. yüzyılda attığı Ahilik teşkilatı vesilesiyle ticareti doğruluk, dürüstlük ve dayanışma gibi ahlaki meziyetlere dayandırarak asırlar boyunca nice erdemli nesillerin yetişmesini sağlamış, bu topraklarda birlik ve beraberliğin tesis edilmesine öncülük etmiştir. Ahilik, Selçuklu Dönemi'nde Türk-İslam medeniyetlerini kaynaştıran bağ, Osmanlı'yı cihan devleti yapan sır, Milli Mücadelemizin arkasındaki özveri, bu toprakların mayası olmuştur. Özünde adalet, merhamet, liyakat, helal kazanç, dayanışma, kul hakkına riayet, dürüstlük, kaliteli üretim, yardımlaşma ve Allah'ın rızasını kazanmak için çok çalışma anlayışı bulunan Ahilik, günümüz dünyasının ihtiyaçlarına da derman olacak düsturlarıyla her zaman iftihar ettiğimiz en kıymetli hazinelerimizden birisidir. Bizler günümüzün Ahileri olan esnaf ve sanatkarımızı da sadece alıp satan, ticaret yapan insanlar olarak değil, aynı zamanda muhitinin gözü, kulağı, sesi, vicdanı ve yol göstericisi; bugünümüzün ve yarınımızın manevi teminatı olarak görüyoruz" dedi.

"Samsun'un bereketi ahilerin emeğinde saklıdır"

En köklü mekteplerden biri olan ahiliğin önemine değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bugün burada; asırlardır bu topraklarda kök salan, emeğe saygıyı, helal kazancı, dürüstlüğü ve kardeşliği diri tutan kadim bir medeniyet mirasına hep birlikte sahip çıkmak için bir aradayız. Ahilik; ticaretin ahlakla, üretimin dürüstlükle, kazancın ise paylaşmakla güzelleştiğini bizlere öğreten en köklü mektebimizdir. Samsun'umuzun bereketi, huzuru ve gücü; tam da bu ruhu her gün sokaklarımızda ve çarşılarımızda yaşatan sizlerin emeğinde saklıdır. Sabahın ilk ışıklarıyla iş yerini açan, atölyesinde gece gündüz demeden alın teri döken, pazarında rızkını arayan her bir esnafımız; bu şehrin dünü, bugünü ve geleceğinin teminatıdır. Gelişen ve büyüyen Samsun'umuzda; esnafımızın emeğini desteklemeyi, kadınlarımızın girişimcilik hayatındaki yerini güçlendirmeyi ve gençlerimizin meslek edinme yolculuğuna katkı sunarak bu kadim kültürü yarınlara taşımayı çok önemsiyoruz. Bu duygularla; dürüstlüğü ilke edinen tüm esnaf ve sanatkarlarımızın 39. Ahilik Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Programda konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır ise "Ahilik, yüzyıllar boyunca Anadolu'nun ticaret ve çalışma hayatına yön vermiş, sadece bir esnaf teşkilatı değil, aynı zamanda güçlü bir ahlak ve dayanışma anlayışıdır. Ahi Evran-ı Veli'nin öncülüğünde şekillenen bu kadim anlayış; çalışmayı bir erdem, üretmeyi bir sorumluluk, kazanmayı ise paylaşma ve topluma fayda sağlama vesilesi olarak görmüştür. Ahilikte esnafın başarısı yalnızca maddi kazanç değildir. Asıl ölçü; yaptığı işin hakkını vermesi, komşusunu gözetmesi, meslektaşına sahip çıkması ve toplumuna karşı sorumluluk taşıması olmuştur. Bu yönüyle Ahilik, bize ticaretin temelinin sermaye değil, itibar olduğu gerçeğini hatırlatmaktadır" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından şed kuşatma töreni, ilin ahisi, ilin kalfası ve ilin çırağına kaftan giydirilmesi ve ödül takdimi, geçmişin esnafı, günümüzün sanayicisi ve tacirine vefa ödülü takdimi ile devam etti. Meslek liseleri arası Ahilik resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül takdimi ve meslek liseleri arası Ahilik şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül takdiminin ardından program sona erdi. Programın sonunda vatandaşlara pilav ve lokma ikram edildi.

Samsun'da bu yıl 72 yaşındaki terzi Haşim Uzun yılın ahisi, Kemal Altınsoy yılın kalfası ve Yusuf Dilmaç ise yılın çırağı seçildi. Esnaflara kuşakları Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ve protokol yeleri tarafından giydirildi.