Seyyid Kutbiddin Mezarlığı’nda saklı tarih gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seyyid Kutbiddin Mezarlığı’nda saklı tarih gün yüzüne çıkarılıyor

Seyyid Kutbiddin Mezarlığı’nda saklı tarih gün yüzüne çıkarılıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'ndaki tarihi mezar taşlarını belgeleyip numaralandırarak koruma altına alıyor. Taşlar, yürüyüş yolları çevresinde özel kaidelerde sergilenecek; tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Samsun'da tarihi Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nda yürütülen restorasyon ve koruma çalışmalarıyla, geçmişten günümüze ulaşan tarihi mezar taşlarının korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, mezarlık içerisinde bulunan ve herhangi bir mezarla ilişkilendirilemeyen tarihi mezar taşları koruma altına alınıyor. Çalışmalar, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Koruma çalışmaları kapsamında tespit edilen tarihi mezar taşları öncelikle tek tek belgeleniyor. Ardından taşların mevcut durumlarının korunması amacıyla numaralandırma ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Herhangi bir mezara ait olmadığı belirlenen tarihi mezar taşları, alınan karar doğrultusunda mezarlık içerisinde oluşturulan uygun bir koruma alanında muhafaza altına alındı. Böylece tarihi niteliğe sahip taşların gelişigüzel biçimde zarar görmesinin veya kaybolmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında ise koruma altına alınan tarihi mezar taşlarının yeniden görünür hale getirilmesi ve ziyaretçilerin incelemesine sunulması planlanıyor.

Yürüyüş yollarının çevresinde sergilenecek

Hazırlanan projeye göre tarihi mezar taşları, mezarlık içerisindeki mevcut yürüyüş yollarının çevresinde oluşturulacak özel kaideler üzerine yerleştirilecek. Böylece taşların hem fiziksel olarak korunması hem de mezarlığı ziyaret edenlerin tarihi eserleri yakından inceleyebilmesi sağlanacak. Çalışmalar sırasında belediye ekipleri tarafından tarihi mezar taşlarının temizliği ve numaralandırılması büyük bir titizlikle yürütülüyor. Sürdürülen uygulamalar sayesinde zaman içerisinde toprak altında veya görünürlüğü azalmış durumdaki bazı tarihi unsurların da yeniden ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Tarihi miras gelecek nesillere aktarılacak

Restorasyon ve koruma çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi mezar taşlarının projede belirlenen alanlara yerleştirilmesi planlanıyor. Taşların uygun koşullarda muhafaza edilerek sergilenmesiyle, Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nın tarihi dokusunun daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mezarlığın yalnızca defin alanı olarak değil, geçmişten günümüze ulaşan tarihi ve kültürel mirasın izlerinin görülebileceği bir alan olarak da ziyaretçilere sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Samsun, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Seyyid Kutbiddin Mezarlığı’nda saklı tarih gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi
Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı
Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ziyaret: Beşikçioğlu’yla cezaevinde görüştü Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ziyaret: Beşikçioğlu'yla cezaevinde görüştü
USS Abraham Lincoln’ün yerine USS George Washington Orta Doğu’ya geliyor USS Abraham Lincoln'ün yerine USS George Washington Orta Doğu'ya geliyor
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Dünyaca ünlü oyuncudan kendinden küçük sevgilisiyle şaşırtan hamle Dünyaca ünlü oyuncudan kendinden küçük sevgilisiyle şaşırtan hamle!
Kız istemeye gittiler, o esnada yan odadan gelen mesajla dumura uğradı Kız istemeye gittiler, o esnada yan odadan gelen mesajla dumura uğradı

15:45
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
15:36
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
14:58
İran duyurdu: 3 pilot Katar tarafından esir alındı
İran duyurdu: 3 pilot Katar tarafından esir alındı
14:55
14 yıllık faili meçhul cinayet DNA ile çözüldü: Parçalanmış kadın cesedi Gülizar Aydın’a ait çıktı
14 yıllık faili meçhul cinayet DNA ile çözüldü: Parçalanmış kadın cesedi Gülizar Aydın’a ait çıktı
14:18
Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
14:07
CHP’li Yazgan’ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
13:04
Diyarbakır’da nişan yolunda katliam gibi kaza 5 ölü, 11 yaralı
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 16:10:42. #7.12#
SON DAKİKA: Seyyid Kutbiddin Mezarlığı’nda saklı tarih gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.