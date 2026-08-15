Seyyid Kutbiddin Mezarlığı’nda saklı tarih gün yüzüne çıkarılıyor

Samsun'da tarihi Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nda yürütülen restorasyon ve koruma çalışmalarıyla, geçmişten günümüze ulaşan tarihi mezar taşlarının korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, mezarlık içerisinde bulunan ve herhangi bir mezarla ilişkilendirilemeyen tarihi mezar taşları koruma altına alınıyor. Çalışmalar, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Koruma çalışmaları kapsamında tespit edilen tarihi mezar taşları öncelikle tek tek belgeleniyor. Ardından taşların mevcut durumlarının korunması amacıyla numaralandırma ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Herhangi bir mezara ait olmadığı belirlenen tarihi mezar taşları, alınan karar doğrultusunda mezarlık içerisinde oluşturulan uygun bir koruma alanında muhafaza altına alındı. Böylece tarihi niteliğe sahip taşların gelişigüzel biçimde zarar görmesinin veya kaybolmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında ise koruma altına alınan tarihi mezar taşlarının yeniden görünür hale getirilmesi ve ziyaretçilerin incelemesine sunulması planlanıyor.

Yürüyüş yollarının çevresinde sergilenecek

Hazırlanan projeye göre tarihi mezar taşları, mezarlık içerisindeki mevcut yürüyüş yollarının çevresinde oluşturulacak özel kaideler üzerine yerleştirilecek. Böylece taşların hem fiziksel olarak korunması hem de mezarlığı ziyaret edenlerin tarihi eserleri yakından inceleyebilmesi sağlanacak. Çalışmalar sırasında belediye ekipleri tarafından tarihi mezar taşlarının temizliği ve numaralandırılması büyük bir titizlikle yürütülüyor. Sürdürülen uygulamalar sayesinde zaman içerisinde toprak altında veya görünürlüğü azalmış durumdaki bazı tarihi unsurların da yeniden ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Tarihi miras gelecek nesillere aktarılacak

Restorasyon ve koruma çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi mezar taşlarının projede belirlenen alanlara yerleştirilmesi planlanıyor. Taşların uygun koşullarda muhafaza edilerek sergilenmesiyle, Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nın tarihi dokusunun daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mezarlığın yalnızca defin alanı olarak değil, geçmişten günümüze ulaşan tarihi ve kültürel mirasın izlerinin görülebileceği bir alan olarak da ziyaretçilere sunulması amaçlanıyor.