Samsun Devlet Opera ve Balesi "Bu Vatan Bizim" konseri verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Bu Vatan Bizim" konseri verecek

15.03.2022 12:59
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Bu Vatan Bizim" konseri verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bu Vatan Bizim" konseriyle yeniden sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bu Vatan Bizim" konseriyle yeniden sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'un açıklamasına göre, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen konser, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

"Bu Vatan Bizim" eseri, Kıvanç Tepe tarafından Atatürk ve silah arkadaşları ile Milli Mücadele sırasında şehit olan askerler anısına bestelendi. "Yaşamaz Ölümü Göze Almayan", "Bir Hilal Uğruna", "Kendini Tarihe Verenler" adlı üç bölümden oluşan eserin kompozisyonları Orhan Şaik Gökyay, Necmettin Halil Onan, Mehmet Akif Ersoy, Nazım Hikmet gibi ünlü şairlerin şiirlerindeki dörtlüklerden oluşuyor.

Kıvanç Tepe'nin orkestra şefliğini yapacağı konserde, mezzosoprano Ceren Mirza Küçük, tenor Bilal Doğan ve bas Özgür Aslan solist olarak yer alacak. Koro sanatçısı Şahan Gürkan'ın anlatıcı rolünü üstlendiği konserin koro şefliğini ise Raushan Baigulakova yapacak.

Seçil Küçükçelebi'nin başkemancı olarak yer aldığı konser, 18 Mart Cuma saat 20.30'da başlayacak.

YORUMLAR
500
İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları 14 Mart Tıp Bayramı'nda konser verdi İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları 14 Mart Tıp Bayramı'nda konser verdi Samsun Devlet Opera ve Balesinden 'Stabat Mater' konseri Samsun Devlet Opera ve Balesinden 'Stabat Mater' konseri

Konser, Samsun, Opera, Vatan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Bu Vatan Bizim' konseri verecek - Son Dakika


Son Dakika
13:12 İsmail Kartal seçim sıkıntısı çekiyor! Beş futbolcu forma talep etti
12:56 New York sosyetesini dolandıran, hayatı Netflix dizisi olan Anna Sorokin ABD'den sınır dışı edildi!
12:49 "Külot" çıkışıyla gündem olmuştu! İzzet Yıldızhan'dan skandal Gülşen açıklaması: Oturduğu yeri bilmeli
12:49 Koca bir kent yok oldu! Mariupol'deki dehşet havadan böyle görüntülendi
12:47 Karşınızda dünyanın ilk sanal vatandaşı Maltalı Marija!
12:44 Ramazan pidesi de zamlandı!
12:35 DEVA Partisi'nde şaşırtan ayrılık! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti
12:27 Rusya, iki Ukrayna kentine belediye başkanı mı atadı? Herson ve Melitopol'da neler oluyor?
12:12 Marketlerde bu tehlikeye dikkat! Vatandaşa tarihi geçmiş ürün satarken yakayı ele verdiler
11:58 Gazeteci Nurcan Sabur, Alişan ve Buse Varol'un barışmasının perde arkasını anlattı: Emine Erdoğan, evliliği kurtarmak için araya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 13:25:24. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun Devlet Opera ve Balesi "Bu Vatan Bizim" konseri verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement