Samsun Devlet Opera ve Balesi "Il Trovatore" konserini beğeniye sunacak - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Giuseppe Verdi'nin eseri "Il Trovatore" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "La Traviata", "Maskeli Balo", "Rigoletto", "Aida" gibi dünya opera tarihinin en değerli yapıtlarının ölümsüz bestecisi Verdi'nin "Il Trovatore" eseri, dinleyicilerle buluşturulacak.

Ayşe Ceylan'ın anlatıcılığını üstlendiği konserde, piyanoda Nona Tsutskiridze olacak.

Eserin konusu ise özetle şöyle:

" İspanya, sivil savaşlar yüzünden ikiye bölünmüştür. Kralın ordularının komutanı Kont di Luna, kraliçenin hizmetindeki genç ve soylu bir kadın olan Leonora'ya aşıktır. Ancak aşkının karşılığı yoktur. Leonora, Manrico adındaki bir turbadura (eski zamanlarda sokaklarda gezip şarkılar söyleyen çalgıcı) aşıktır. Manrico, Azucena adındaki çingene bir kadın tarafından büyütülmüş ve yıllarca onu annesi olarak bilmiştir. Azucena'nın büyük bir sırrı vardır."

Konserde, "Manrico"ya Ari Edirne, "Leonora"ya Seda Ortaç, "Kont di Luna"ya Murat Göçken, "Azucena" rolüne Anna Chubuchenco hayat verecek.

Konser, 25 Aralık Cumartesi saat 20.00'de Aydın Gün Salonu'nda beğeniye sunulacak.