Samsun Devlet Opera ve Balesi "Kadınlar Günü konseri" verecek - Son Dakika
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Samsun Devlet Opera ve Balesi "Kadınlar Günü konseri" verecek

05.03.2022 11:54
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Kadınlar Günü konseri" verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Kadınlar Günü konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Kadınlar Günü konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB orkestrasıyla gerçekleştirilecek konserin şefliğini Tolga Taviş gerçekleştirecek.

İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde "Dört Mevsim" konçertosu yer alacak. İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin 1723'te bestelediği ve yaşadığı dönemde de oldukça ilgi gören eser, bestecinin en sık seslendirilen eseri olma özelliğini taşıyor.

Sanat ve müzik tarihinin en değerli eserlerinden kabul edilen "Dört Mevsim" konçertosunun kemancısı İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı ve başkemancı yardımcısı Özgecan Günöz olacak.

İkinci bölümde ise besteci Tolga Taviş'in şair Bertan Rona'nın şiirleri üzerine yazdığı 10 bölümlük seriden oluşan "Rona şarkıları" adlı eser yer alacak.

Bilgelik, yalnızlık, varoluş, doğa, bekleyiş gibi melankolik bir bakış açısıyla anlatılabilecek konularda yazılmış şiirlerin kadın ruhu ve sesi ile dinleyiciye yansıtılması amaçlanıyor.

Eserin solist sanatçıları soprano Esin Talınlı, mezzosoprano Zeynep Halvaşi, solist saksafon sanatçısı ise Detlef Bensmann olacak.

SAMDOB orkestrasından Dilara Tanrıverdi Doğan'ın başkemancı olarak yer aldığı konser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle 7 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.

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Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Operanın Klarnetleri' konseri verecek Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Operanın Klarnetleri' konseri verecek

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Kadınlar Günü konseri' verecek - Son Dakika


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