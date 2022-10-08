Samsun haberi: 'Samsun Kent Müzesi' 8 ayda 30 binden fazla ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun haberi: 'Samsun Kent Müzesi' 8 ayda 30 binden fazla ziyaretçi ağırladı

08.10.2022 13:56

Samsun kültür sanat haberi: 'Samsun Kent Müzesi' 8 ayda 30 binden fazla ziyaretçi ağırladı Avrupa'nın en prestijli 6 müzesinden biri: Samsun Kent Müzesi' Samsun'un sosyal, tarihi, kültürel, coğrafi ve ekonomik yapılarına ilişkin bilgilerin, eserlerin ve belgelerin bulunduğu ve "Avrupa'nın en prestijli 6 müzesinden biri"...

'Samsun Kent Müzesi' 8 ayda 30 binden fazla ziyaretçi ağırladı

Avrupa'nın en prestijli 6 müzesinden biri: Samsun Kent Müzesi'

SAMSUN - Samsun'un sosyal, tarihi, kültürel, coğrafi ve ekonomik yapılarına ilişkin bilgilerin, eserlerin ve belgelerin bulunduğu ve "Avrupa'nın en prestijli 6 müzesinden biri" olan Samsun Kent Müzesi'ni 2022 yılının ilk 8 ayında 30 binden fazla kişi gezdi.

Samsun Kent Müzesi, 2013 yılında 'Her Kente Bir Kent Müzesi' sloganıyla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Müzenin giriş katında Samsun'un kronolojik tarihi, Kurtuluş Savaşı'nda Samsun'da yaşananlar ve Samsun'un tütüncülük geçmişi hakkında bilgiler yer alıyor. Atatürk, Cumhuriyet Dönemi Samsun, mübadele ve göçler, yaşanan afetler, sanatçıların hikayeleri gibi birçok eserin görselli ve yazılı anlatımları ile insanlara rehberlik veren Kent Müzesi'ni 2022 yılının ilk 8 ayında 30 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Samsun Büyüksehir Belediyesi'nin 'Yasayan Şehir, Yasayan Müze' sloganıyla hayata geçirdiği 'Samsun Kent Müzesi', 2015 yılında Avrupa'nın en prestijli 6 müzesinden biri seçildi.

Samsun'a dair her şey

Müze hakkında bilgi veren Samsun Kent Müzesi Birim Sorumlusu Nilgün Sarıçoban, "Burası şehrimizin bir rehberi, şehrimizin bir vitrini gibi görülmektedir. Samsun'a gelen turistler için ilk önce Kent Müzesi'ni ziyaret etmelerini, daha sonra şehri gezmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü şehrimiz ile alakalı tarihi rehberliği, biz burada kendi rehberlerimiz aracılığı ile müzemize gelen herkese yapabiliyoruz. Burada bulunan her başlık aslında Kent Müzesi'nin bir rehberi sayılır. Mesela girişimizde yaklaşık '15 bin yıllık bir geçmişe yaslanırım' diyor. Şehrimizde bulunan Tekkeköy Mağaraları'nda ilk ayak izleri ile birlikte Kent Müzesi ziyaretlere başlıyor. Daha sonra 19 Mayıs 1919 Milli Mücadele dönemi ve mübadele, Samsun için çok önemlidir. Yaklaşık 2 tane bina gezmekteyiz Kent Müzesi'nin içerisinde. Camdan bir tünel ile birbirine bağlı olan binalarımızda, tarihsel sürece ait bir binamız ve geleneklerle, ekonomiye bağlı tarihi bilgi ve objelere ait bir binamız bulunmaktadır. 8 ayda 30 bin ziyaretçiyi geçmiş bulunmaktayız. Ayrıca okul sürecinde de ziyarete gelinen bir müzedir burası. Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 'Müzede Bir Gün' adlı proje yürütüyoruz. Geçen sene 4. ve 5. sınıflar ile gerçekleştirdiğimiz bu projeyi, bu sene 6. ve 7. sınıflar ile düzenleyeceğiz" dedi.

YORUMLAR
500
Samsun haber | Samsun'da sağanak yağış...Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı Samsun haber | Samsun'da sağanak yağış...Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Samsun haberi: 'Samsun Kent Müzesi' 8 ayda 30 binden fazla ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:54 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara, Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı
13:48 Süperstar Messi'nin Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'ye ağza alınmayacak sözler söylediği ortaya çıktı: Bu pisliğin burada ne işi var?
13:48 Bahçeli'den erken seçim iddialarına net cevap: Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023'te yapılacaktır
13:27 Murat Yıldırım-Iman Elbani çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi
13:25 "AK Parti'ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim" diyerek istifa eden Fatma Yümlü'yle ilgili BBP'den açıklama: Beş kuruşluk katkısı olmadı
13:02 Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde sıralama turlarının sonuçları belli oldu: Pole pozisyonu Max Verstappen'in
12:27 Gaziantep'te yatağa bağımlı eşiyle yaşayan adam, evde ölü halde bulundu
12:30 Zincir markette satılan tekne olay oldu! 4 ay önceki fiyatına göre yüzde 27 zamlı satılacak
12:10 Kırım Köprüsü'nün bombalanmasının ardından Rusya'dan açıklama: Kesinlikle güçlü bir yanıt vereceğiz, zamanı geldi artık
11:52 Hindistan'da korkunç kaza! Yakıt kamyonuyla çarpışan otobüsün alev alması sonucu 12 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 14:57:06. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun haberi: 'Samsun Kent Müzesi' 8 ayda 30 binden fazla ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement