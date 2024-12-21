Samsun Kent Müzesi Tarihe Yolculuk Sunuyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Samsun Kent Müzesi Tarihe Yolculuk Sunuyor

Samsun Kent Müzesi, Avrupa'nın en prestijli müzelerinden biri olarak, Milli Mücadele'nin ilk propaganda afişini sergileyerek ziyaretçilerini tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. Müze, 150 bin ziyaretçiyle yoğun ilgi görüyor.

21.12.2024 23:15
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Avrupa'nın en prestijli müzelerinden birinde tarihe yolculuk

Milli Mücadele'nin ilk propaganda afişi bu müzede

SAMSUN - Avrupa'nın en prestijli müzelerinden biri ödülüne sahip Samsun Kent Müzesi, konuklarını tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Milli Mücadele'nin ilk propaganda afişi de bu müzede sergileniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi, 2013 yılında eski binalar restore edilerek, müze olarak halkın kullanımına açıldı. Müze, açıldığından 2 sene sonra Dünya Müze Otoriteleri tarafından kurulan Avrupa Müze Akademisi'nin her yıl düzenlediği Avrupa Kent Müzeleri Akademileri Yarışması'na çağrılan 240 müzeden birisi oldu. Samsun Kent Müzesi yarışmaya davet edilen 240 müze arasından 'en prestijli 6 müzeden biri' seçildi. Müze böylece, Avrupa Müze Akademisi tarafından Türkiye'nin Dünya Müze Haritası'nda bulunan tek kent müzesi olma özelliğini taşımaya başladı. Müzede Samsun'un tarihini anlatan birçok görsel yer alırken, Milli Mücadele döneminin ilk propaganda afişi olma özelliğini taşıyan Halaskaran-ı İslam afişi, vatandaşların ilgi odağı oldu. Müzeyi bu yıl 6 ayda 150 bin kişi ziyaret etti.

Müze hakkında bilgi veren Samsun Kent Müzesi Birim Sorumlusu Sanat Tarihçisi Nilgün Sarıçoban, "Samsun Kent Müzesi 2015'te Avrupa'nın en prestijli 6 müzesinden biri seçildi. Dünya standartları üstündeki müzeler arasında ilk 6'ya girmiş olmak şehrimiz için de çok önemli bir durum. Müze, toplam 6 kattan oluşuyor. Tarih şeridi ile insanları karşıladığımız müzemizde 15 bin yıllık geçmişe yaslanarak başlanan bu tarih şeridi, Tekkeköy Mağaraları'ndaki ilk insan ayak izleri ile başlayıp, Kent Müzesi açılışına kadar devam ediyor. Milli Mücadele dönemi ve 19 Mayıs tarihi müzede anlatılıyor. Milli Mücadele'nin ilk meşalesinin yakıldığı şehir olan Samsun'da bu tarihe ve mübadele dönemine de yer veriliyor" dedi.

"Misak-ı Milli sınırlarını işaret ediyor"

Müzede birçok önemli eserin yer aldığına değinen Nilgün Sarıçoban, "Müzede satın alınan hiçbir ürünümüz yok. Tamamen vatandaşların bağışlarıyla büyüyen bir müzeyiz. Samsun halkı gönüllerinden kopan, hikayeleri olan eserleri bize bağışlıyorlar. Bazı önemli eserlerimiz müzede sergileniyor. Bunlardan biri Milli Mücadele'nin ilk propaganda afişi olan Halaskaran-ı İslam afişi. Bu propaganda afişi döneminde yalnızca 10 adet taş baskı ile basılmıştır. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının yer aldığı ilk Milli Mücadele afişlerinden bir tanesi olması özelliğini taşıyor. Afişin adı İslam Kurtarıcıları anlamına geliyor. Afişin tam ortasında Türk bayrağına sarılı bir kadın figürü bulunuyor. Bu kadın, Türk vatanını temsil etmekte. Önündeki harita ve elinde kılıcıyla birlikte bize Misak-ı Milli sınırlarını işaret ediyor" diye konuştu.

6 ayda 150 bin ziyaret

Sarıçoban, "Kent Müzesi, her yaş grubuna hitap ediyor. Okul dışı eğitimi de burada destekliyoruz. Okul müfredatı ile eşdeğer olan ve birçok konunun pekiştirildiği bir müzeyiz. Okul dışı eğitim programları kapsamında bir projeye ev sahipliği yapıyoruz. Öğrenciler sabah rehber eşliğinde müzeyi geziyorlar, daha sonra da neler öğrendiğini pekiştirmek adına atölyede etkinlikler yapıyoruz. Yıl boyunca tüm okul gruplarına hizmet veriyoruz. Okul öncesinden başlayıp, liseye kadar tüm öğrencileri ağırlıyoruz. Şehir dışı ve yurt dışından gelen misafirler ile de ziyaretçilerimiz gittikçe artmakta. Müze, geçen yıl Ekim'den bu yıl Haziran ayına kadar kapalıydı. Haziran ayından Aralık ayına kadar ise yaklaşık 150 bin ziyaretçiyi misafir ettik" şeklinde konuştu.

Sık sık öğrenci ve turist gruplarını ağırlayan müze, ziyaretçilerin beğenisini kazanırken bireysel olarak da birçok ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Samsun, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Samsun Kent Müzesi Tarihe Yolculuk Sunuyor - Son Dakika

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