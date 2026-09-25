Samsun Musiki Cemiyeti yeni sanat sezonuna Başkan Sönmez\'in katılımıyla başladı

Samsun Musiki Cemiyeti Derneği, 2026-2027 sanat sezonunun ilk çalışmasını dernek üyeleri ve koristlerin katılımıyla gerçekleştirdi.

Samsun'da 1970'li yıllardan bu yana Türk sanat müziğinin gelişimine katkı sağlayan cemiyette, yeni sezon kapsamında repertuvar çalışmalarının yoğun bir tempoda sürdürüleceği belirtildi. Yeni sezonun açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Opr. Dr. Şenay Sönmez, cemiyetin Samsun'un kültürel yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Sönmez, "Yeni sezonumuz hayırlı olsun. Bu sezon da başarılı konserler gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

Samsun Musiki Cemiyeti Koro Şefi ve Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Ses Sanatçısı Şef Haydar Farabi Felamur ise yeni sezonda cemiyetin adına yakışır projelere imza atmaya devam edeceklerini ifade etti. Felamur, "Bu sezon da cemiyetimizin adına yakışır projelere imza atmaya devam edeceğiz. Yeni sezonun Samsun'da faaliyet gösteren tüm korolarımız için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.