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Sanat Güneşi Üsküdar'da Mine Geçili konseri ile anıldı - Son Dakika

Sanat Güneşi Üsküdar'da Mine Geçili konseri ile anıldı

15.12.2021 11:17

- Sanat Güneşi Üsküdar'da Mine Geçili konseri ile anıldı Üsküdar Belediyesi, Sanat Güneşi Zeki Müren'in 90'ıncı yaş gününe ithafen Türk sanat müziğinin yeni temsilcilerinden Mine Geçili'yi İstanbullularla buluşturdu.

- Sanat Güneşi Üsküdar'da Mine Geçili konseri ile anıldı

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi, Sanat Güneşi Zeki Müren'in 90'ıncı yaş gününe ithafen Türk sanat müziğinin yeni temsilcilerinden Mine Geçili'yi İstanbullularla buluşturdu. Konsere katılan vatandaşlar Türk Sanat Müziği ziyafeti yaşadı.

Üsküdar Belediyesi Sanat Güneşi Zeki Müren'in 90'ıncı yaş gününe ithafen Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde dün akşam Mine Geçili konseri gerçekleştirdi. Konserde vatandaşlar Türk Sanat Müziği eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Sanat Güneşi Zeki Müren'in seslendirdiği eserleri kendine has üslubuyla yorumlayan Mine Geçili Üsküdar'da sahne aldı. Sevilen sanatçı, vatandaşlara müzik ziyafeti yaşattı. Türk Sanat Müziği hayranları konsere yoğun ilgi gösterdi.

Konser öncesi açıklamada bulunan sanatçı Mine Geçili, "6 Aralık Zeki Müren'in, sanat güneşimizin doğum günüydü. Hem de 6 Aralık Türk sanat müziği günüydü. Yaklaşık on yıldır kutlanıyor. Hem de birbirinden güzel Türk müziği eserlerini dinleyiciyle buluşturacağımız Gümüş Mikrofon şarkıları bu akşam Üsküdarlılarla buluşacak. Şarkılarımızdan bazıları "Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın, bir demet yasemen, zehretme hayatı bana cananım ve fikrimin ince gülü. Birbirinden güzel Türk müziği eserleriyle Üsküdarlıları bugün bir tura çıkartacağız, şarkıların turuna. Gümüş mikrofonda söylenen bütün şarkıları biz de izleyicilerimizle dinleyicilerimizle birlikte söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Mine Geçili'nin çocukluk arkadaşı olan Pelin Değirmenci, "Mine Geçili'nin şarkılarına belki bu salondaki misafirlerden en uzun süreli dinleme şansı olanlardan biriyim. Bu gece onu yalnız bırakmadım, yanında olmak istedim. Çocukluk arkadaşım. Her aşamasını biliyorum ve gurur duyuyorum onunla ve dinlemeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Konsere katılım sağlayan öğretmen Hatice Gül Demir, "Öncelikle Zeki Müren'in 90'ıncı doğum günü üzerine düzenlenmiş bir konser. Ben çok teşekkür ederim, Mine Geçili sesi çok güzel olan bir sanatçı. Bu etkinlikleri düzenlediği için Üsküdar Belediyesine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Sanat Güneşi Üsküdar'da Mine Geçili konseri ile anıldı
Sanat Güneşi Üsküdar'da Mine Geçili konseri ile anıldı
Sanat Güneşi Üsküdar'da Mine Geçili konseri ile anıldı
Sanat Güneşi Üsküdar'da Mine Geçili konseri ile anıldı

Üsküdar Belediyesi, Zeki Müren, Üsküdar, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sanat Güneşi Üsküdar'da Mine Geçili konseri ile anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanat Güneşi Üsküdar'da Mine Geçili konseri ile anıldı - Son Dakika
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