Ünlü Müzisyen Burhan Çaçan Son Yolculuğuna Uğurlandı

EDDA SÖNMEZ

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında vefat eden Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, bugün Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Türk halk müziğine birbirinden önemli eserleri kazandıran Burhan Çaçan dün sabah yürüyüşünün ardından evinde fenalaşıp kalp krizi geçirmiş, yapılan müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumuştu. Ünlü müzisyenin dostları Çaçan'a veda etmek için Fatih Camisi'nde bugün hazır bulundu.

Taziyeleri sanatçının eşi Yasemin Çaçan ile oğulları Furkan ve Kutsal Çaçan'ın kabul ettiği törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile sanatçılar Selami Şahin, Nuri Alço, Aydın Aydın, Ferman Toprak ve Ahmet Selçuk İlkan katıldı.

Sanatçının cenazesi, Fatih Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BURHA ÇAÇAN KİMDİR?

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 17 Ekim 1960 tarihinde dünyaya gelen Burhan Çaçan, TRT Erzurum Radyosu'nun 1978'de açtığı amatör sesler yarışmasını kazanarak müzik dünyasına adım attı. Sanatçı, 1981'de "Sefa Geldin" adlı ilk albümünü çıkardı. Çaçan daha sonra "Kızlar Çıktı Çayıra", "Deh Deyin Kızlar", "Ben Yarime Neler Alayım", "İpek Mendil", "Memik Oğlan", "Ayaz Geceler", "Yağ Yağmur", "Vurun Dalgalar", "Sen Nerdesin- Kış", "Damla Damla", "Senden Sonra", "Çakmak Çakmağa Geldik", "Mevlüt ve İlahiler", "Neden Geldim İstanbul'a", "Beni Anneme Götürün", "Unutulmayanlar 1", "Namussuz Ayrılık", "İlahiler 99", "Alınyazım", "Türküleri Özledim", "Gecenin Yarısı", "Sus Dinle", "Yalan", "Sabaha Kadar", "Zor Akşamlar", "Bu Gece" ve "Bu da mı Yalan" adlı albümleri müzikseverlerle buluşturdu.

Çaçan ayrıca "Makber", "Ağlama Yavrum", "Yetim Cemo", "Her Yer Karanlık", "Ayaz Geceler" ve "Yağ Yağmur" adlı filmlerde de rol aldı.