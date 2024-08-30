Sancaktepe Kültür ve Sanat Festivali Başladı - Son Dakika
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Sancaktepe Kültür ve Sanat Festivali Başladı

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Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Sanat Festivali başladı. Festival kapsamında konserler, atölye çalışmaları ve gösteriler yer alacak.

30.08.2024 12:37  Güncelleme: 12:43
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Sancaktepe kültür ve sanat festivali başladı

Sancaktepe'de Volkan Konak ve Güler Duman rüzgarı esti

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Festivali Kapsamında 29 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan konserler ve çeşitli etkinliklerin organize edileceği festival başladı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından planlanan kültür sanat festivali dün akşam başladı. 1 Eylül'e kadar sürecek festivalde, çocuklar ve kadınlar için atölye çalışmaları, çocuklar için sahne gösterileri, geleneksel halk oyunları, şiir dinletileri, söyleşiler ve ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler yer alacak. Festivalin dün akşam gerçekleşen ilk programında halk oyunları gösterileri ve sanatçıların konserleri vatandaşları doyasıya eğlendirdi.

Volkan Konak ve Güler Duman rüzgarı esti

İlki gerçekleşen festivalde sanatçı Güler Duman ve Volkan Konak sahne aldı. Ünlü sanatçılar Güler Duman ve Volkan Konak, sevenlerine unutulmaz bir geceye imza attı. Telefonlarının ışıklarını açarak Konak'a eşlik eden seyirciler, hem oynadı hem de bazı şarkılarla duygulandı.

Festival 1 Eylül tarihine kadar Sancaktepeli vatandaşları ağırlayacak.

Kaynak: İHA

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