Şanlıurfa'da kadınlar atık malzemeleri çantaya dönüştürüyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kadınlar atık malzemeleri çantaya dönüştürüyor

17.08.2022 14:34
Şanlıurfa'da kadınlar atık malzemeleri çantaya dönüştürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kursta kadınlar, atık malzemeleri çantaya dönüştürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kursta kadınlar, atık malzemeleri çantaya dönüştürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Topdağı Kadın Merkezi'nde açılan dikiş kursuna katılan kadınlar, terzilerden topladıkları atık kumaşları geri dönüşüme kazandırıyor.

Sıfır Atık Projesi'nin desteklendiği merkezde kadınlar, topladıkları kumaşları temizledikten sonra kalıplar halinde kesiyor. Kesilen rengarenk kumaşlar daha sonra çanta haline getiriliyor.

Kadınların imece usulü ile hazırladıkları ve farklı şekillerde süslerin hazırlandığı çantalar yurt dışına gönderiliyor. Kursta kadınların hazırladığı 20 baykuş figürlü çanta Fransa'ya gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Topdağı Kadın Destek Merkezi Giyim Eğitmeni Emine Yavuz, kadınların baykuş adını verdiği çantalara iç pazarda olduğu gibi yurtdışından da yoğun talep olduğunu söyledi.

Atık malzemeleri değerlendirdiklerini ifade eden Yavuz, "Öğrencilerimizle birlikte geri dönüşümden çanta çalışmaları yapıyoruz. Atık kumaşlardan, annelerimizin, babaannelerimizin giymiş kumaş türlerinden baykuş çantaları yapıyoruz. Bizim bu baykuş çantalarımız çok tutuldu. Sosyal medya üzerinde çok beğeni aldı. Fransa'da Nuray Akın hanıma 20 adet çanta satışı yaptık. Öğrencilerimize çok güzel istihdam sağlandı. Perde satıcıları ve terzilere gidip atık kumaşları istiyoruz, onlarda atık kumaşları bize veriyor. O kumaşları bizim bayanlarımız ellerinde değerlendirerek güzel çalışmaları ortaya çıkarıyorlar. " ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Fransa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da kadınlar atık malzemeleri çantaya dönüştürüyor - Son Dakika

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