ŞANLIURFA - İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi - Son Dakika
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ŞANLIURFA - İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

17.04.2022 23:06

İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs bölgesindeki Mescid-i Aksa'da sivillere saldırmasına tepki gösterildi.

İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs bölgesindeki Mescid-i Aksa'da sivillere saldırmasına tepki gösterildi.

Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camii bahçesinde toplanan kalabalık, kılınan teravih namazının ardından İsrail'in saldırılarını basın açıklamasıyla kınadı.

"Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır", "Kudüs vahdet ve zafer kapısıdır" yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar, İsrail'in saldırılarının durması gerektiğini söyledi.

Basın açıklamasını okuyan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Siverek İlçe Başkanı Abdurrahim Sımak, "Siyonist işgal rejimi her Ramazan ayında Filistin genelinde ve Mescid-i Aksa'ya yönelik vahşi saldırılarını artırmaktadır. Bir gelenek haline getirdiği bu saldırılarla Müslümanların tepkisini ölçerken, bayrama da buruk bir şekilde girmelerini hedeflemektedir. Mübarek Ramazan ayının ortasına geldiğimiz bu günlerde de siyonistler Mescid-i Aksa'nın kudsiyet ve mahremiyetini çiğneyerek sabah namazında Aksa'ya her taraftan saldırıya geçtiler. Gerçek ve plastik mermilerin yanında gaz bombaları ile Mescitte namaz kılan cemaat ve murabıtlara saldırmış, bu saldırılarda yüzlerce Müslüman yaralanırken yüzlercesi de kaçırılarak esir edilmiştir. Bu vahşi ve barbar saldırılar kabul edilemez. Bu saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mavi Marmara gazisi Cevdet Ökenek de İsrail'in her Ramazan ayında kutsal topraklara saldırdığını söyledi.

İsrail'in İslam aleminin sabrını sınadığını belirten Ökenek, şunları söyledi: "Müslümanların buna sabır göstermesi beklenemez. Müslümanların elbirliğiyle dünyada bir kamuoyu oluşturup güçlü bir şekilde İsrail zulmüne karşı dur demesi gerekiyor. Oradaki kardeşlerimiz bizim için kanlarını döküyor. Bizim de o kardeşlerimize karşı vazifelerimiz vardır. Onlar maddi ve manevi olarak her anlamda desteklememiz gerekiyor. İsrail'in bu katliamlarına dur dememiz lazım. Ramazan ayı her yıl böylesine acılar içinde geçiyor ve bayrama buruk giriyoruz. Katil İsrail yıllardır bizlere bunları reva görüyor ancak bu ümmetin acizliğidir. Ümmetin bir an önce ayağı kalması lazım ve bu dökülen kanlar ümmeti canlandırmalıdır. Bizlerin bir an önce şuurlanarak ayağı kalmamız lazım ve oradaki kardeşlerimize mutlaka destek olmamız lazım. Aksa'nın kurtuluşu ümmetin kurtuluşudur, Aksa'nın yıkılışı İstanbul ve Ankara'nın yıkılışı yani ümmetin yıkılışıdır. Aksa ümmetin önünde öncü bir kaledir. Mutlaka Aksa'ya sahip çıkmamız gerekiyor. Kanımızla canımızla her şeyimizle Aksa'ya sahip çıkmamız ve destek olmamız lazım."

Basın açıklaması yapılan duanın ardından sona erdi.

ŞANLIURFA - İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi
ŞANLIURFA - İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi
ŞANLIURFA - İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi
ŞANLIURFA - İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi
ŞANLIURFA - İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi
ŞANLIURFA - İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi
ŞANLIURFA - İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi
ŞANLIURFA - İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi - Son Dakika


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