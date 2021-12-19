Şanlıurfa'da kayalıklarda iki gün mahsur kalan genç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gezintiye çıktığı kayalıklarda 2 gün mahsur kalan gence, ekiplerin üç saatlik çalışmasının ardından ulaşıldı.

Fırat Nehri kıyısında gezintiye çıkan Alp Ertunga Çolak (26), kayalıklar üzerinden indiği uçurum kenarından çıkmayınca 2 gün mahsur kaldı.

Nehirde balık tutan kişilerin teknesini fark eden Çolak, yardım istedi. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Çolak'ın mahsur kaldığı alanın çok dik ve kayalık bir bölge olması nedeniyle kurtarma ekipleri çevre güvenliği alıp ağaca bağlanan halat yardımıyla mahsur kalan gence yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaştı.

AFAD ekibi çevre sakinlerinin de yardımıyla iple bağladığı genç, yarım saatte çekilerek güvenli bölgeye alındı. Burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çolak'ın herhangi bir yara almadığı belirlendi.

Soğuk hava ve yağmurdan etkilenen Çolak, olay yerinde yakılan ateşin önünde ısınmaya çalıştı.

Daha sonra ekiplerce sedye ile yaklaşık 4 kilometre götürülen genç, bekleyen ambulansa bindirilerek yeniden sağlık kontrolünden geçirildi.

Adana'dan yola çıktığını ve bölgeyi yürüyerek gezdiğini dile getiren Çolak, kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, "Hepsi beni kurtarmak için çalıştı. Gerek AFAD gerek jandarma ve bölgeden yardıma gelen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bölgede 2 gündür mahsur kaldığını belirten Çolak, "Geçen balıkçı teknelerini gördüm ve yardım etmeleri için bağırdım. En başta beni duymadılar, sonradan daha fazla bağırınca duydular. Bana inebilir misin dediler. Yok deyince jandarmayı aradılar. Zorlu bir çalışmanın ardından beni kurtardılar." diye konuştu.