ŞANLIURFA - Köy okulundaki öğrenciler ilk kez pizza yedi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup gönüllü tarafından başlatılan kampanyayla, köy okulundaki öğrenciler ilk kez pizza yedi.

İlçe merkezindeki pizza işletmecisi Suat Özgültekin, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarındaki öğrencilere pizza ulaştırmak amacıyla kampanya başlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve gönüllülerin destek verdiği kampanya kapsamında hazırlanan pizza paketleri, Ördekli İlkokulunda daha önce pizza yemeyen 100 öğrenciye dağıtıldı.

İşletmeci Özgültekin, AA muhabirine, Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşme sonrasında okullara pizza dağıtmaya başladıklarını belirtti.

Özgültekin, "100 öğrenciyle başladığımız kampanyada bugün sayıyı 500'e yükselttik. Amacımız köy okullarındaki çocuklarımızın minik yüreklerine dokunmak ve onların gözlerindeki ışıltıda kendimizi görmektir. Onlar mutlu olunca biz mutlu olduk. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu ve gönüllülerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Okulun Türkçe öğretmeni Berivan Çiçek de projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gerçekten mutlu olduk. İlkokulumuzdaki 80 öğrenciden en az 70'inin daha önce hiç pizzayı tatmadığını, bazılarının ise ismini ilk defa duyduğunu biliyorum. Buna vesile ve aracı olanlara, bunu bizlere ulaştıran herkese çok teşekkür ederiz. Çocukların tepkileri çok güzeldi, o şaşkınlarını gözlerinden ve yüzünden görebildik." ifadelerini kullandı.

1. sınıf öğrencisi Hilal Güzeller, ilk kez tattığı pizzayı çok beğendiğini söyledi.

Okulun 4. sınıf öğrencisi Fadime Rüzgarkesen ise artık babasından pizza getirmesini isteyeceğini belirtti.