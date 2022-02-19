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Şanlıurfa'da mobil aşı çalışmaları Balıklıgöl'de devam etti - Son Dakika

Şanlıurfa'da mobil aşı çalışmaları Balıklıgöl'de devam etti

19.02.2022 10:12

Şanlıurfa'da mobil aşı çalışmaları Balıklıgöl'de devam etti Şanlıurfa'da mobil aşı ekipleri, yoğunluğunun fazla olduğu Balıklıgöl bölgesinde Covid-19 aşısı yapmaya başladı.

Şanlıurfa'da mobil aşı çalışmaları Balıklıgöl'de devam etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da mobil aşı ekipleri, yoğunluğunun fazla olduğu Balıklıgöl bölgesinde Covid-19 aşısı yapmaya başladı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, çeşitli nedenlerle sağlık merkezlerine gidemeyen vatandaşların aşıları, mobil aşı ekiplerince ambulanslarda yapılıyor. Aşılanan kişi sayısını arttırmak amacıyla ekiplerce ziyaretçi yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerden Balıklıgöl'de aşı çalışması başlatıldı. Aşılama ile ilgili açıklamada bulunan Dr. Menduh Akdağ, "Ambulansımızla duyurularımızı yaparak vatandaşlarımızın eksik ve hatırlatma dozlarını, sistem üzerinden kontrol ederek yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

3'üncü doz aşısını yaptıran vatandaşlardan Ramazan Tuzlu ise aşı olmanın bireysel bir sorumluluk olduğunu, hizmetin ayaklarına kadar geldiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa'da mobil aşı çalışmaları Balıklıgöl'de devam etti
Şanlıurfa'da mobil aşı çalışmaları Balıklıgöl'de devam etti
Şanlıurfa'da mobil aşı çalışmaları Balıklıgöl'de devam etti
Şanlıurfa'da mobil aşı çalışmaları Balıklıgöl'de devam etti
Şanlıurfa'da mobil aşı çalışmaları Balıklıgöl'de devam etti
Şanlıurfa'da mobil aşı çalışmaları Balıklıgöl'de devam etti
Şanlıurfa'da mobil aşı çalışmaları Balıklıgöl'de devam etti

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Balıklıgöl Yerleşkesi, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da mobil aşı çalışmaları Balıklıgöl'de devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da mobil aşı çalışmaları Balıklıgöl'de devam etti - Son Dakika
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