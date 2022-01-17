ŞANLIURFA - Müslüman bilim adamları karakalem sergisiyle tanıtıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da, bir çok alanda tarihe ışık tutan 50 Müslüman bilim adamının karakalemle resimlerinin çizildiği sergi, sanat ve tarih meraklılarının beğenisine sunuldu.

Tarihte bilime yön veren, astronomiden felsefeye, cebirden geometriye her bir dalda birbirinden kıymetli icatlar gerçekleştiren Müslüman bilim adamlarının yeni nesillere tanıtılması amacıyla Karaköprü Belediyesi ve İstanbul Esenler Belediyesi arasında iş birliği yapıldı.

Aralarında Hoca Ahmed Yesevi, Akşemseddin, Ali Kuşçu, Biruni, Evliya Çelebi ile Aziz Sancar, Fuat Sezgin ve Oktay Sinanoğlu'nun da bulunduğu 50 Müslüman bilim adamının kara kalem ile çizilen resimleri ve biyografilerinin yer aldığı sergi, "Doğunun Aklına Hakim İnsanları" (DAHİ) projesi kapsamında Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nde açıldı.

Açılışa katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sergide bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Müslüman bilim adamlarının icatlarının bugünlere ışık tuttuğunu vurgulayan Göksu, "Çağımızda sahte kahramanları çokça okuyoruz. Bugün Y ve Z kuşağına anlatılırken esas hakikatli kahramanların üzeri örtülüyor, farklı kahramanlar üretme gayretinde olan medeniyet bozuntularını görüyoruz. Bizler kadim bir medeniyetin torunlarıyız. Eğer bizim medeniyetimizin inşa ettiği şeyler olmasaydı bugünkü icatlar olmayacaktı." diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de serginin önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar bir ay açık kalması planlanan sergiyi gezdi.