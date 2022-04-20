ŞANLIURFA - Ramazan Bayramı'nda turist hareketliliği yaşanacak - Son Dakika

Köklü tarihi, doğal zenginlikleri ve inanç turizmiyle ön plana çıkan Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı'nda turist hareketliliği yaşanacak.

Konuklarına kültür ve inanç turizmini bir arada sunan "Peygamberler şehri" Şanlıurfa, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, neolitik döneme ait yeni eserlere ulaşılan Karahantepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti gibi birçok önemli noktayı gezme imkanı sunuyor.

Kente gelen ziyaretçiler, Şanlıurfa'nın kadim tarihine tanık olmanın yanı sıra yöresel müziklerin çalındığı ünlü sıra gecelerine katılıp, lahmacun, ciğer ve çiğ köfte gibi bölgenin yöresel lezzetlerini tatma fırsatı yakalıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, tarih, kültür, inanç, gastronomi ve müziği tek bir yerde bulmak isteyen kişilerin geleceği adresin Şanlıurfa olduğunu söyledi.

Kentin ramazanda ayrı bir güzel olduğunu ve inanç turizmiyle başlayan hareketliliğin ilkbaharın ve bayramın etkisiyle daha da yükseleceğine inandıklarını anlatan Beyazgül, şöyle konuştu:

"Şimdi otellere baktığımızda doluluk oranlarının yükseldiğini görüyoruz, geçen sene de yüzde 98'e kadar doluluk oranı görmüştük. Belediye olarak da buna katkıda bulunduk, İzmir, İstanbul, Ankara ve Bursa'da tanıtım günleri yaptık. Şanlıurfa'nın lezzetlerini, müziğini görsünler tatsınlar sonrada yerine Şanlıurfa'ya gelsinler istedik. Şimdi Şanlıurfa'ya gelenler bir daha başka misafirlerini alıp gelmek üzere gidiyor çünkü bu şehirde istedikleri tüm güzellikler var. Biz bu arada otelcilerimizin bir an önce otellerini çoğaltmalarını, yatırımcıların yatırımları arttırmalarını istiyoruz."

İlkbaharla birlikte turizm de canlanmaya başladı

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban ise ilkbahar aylarıyla Şanlıurfa turizminin canlanmaya ve kentteki yoğunluğun artmaya başladığını ifade etti.

Bu yoğunluğun sevindirici olduğunu belirten Çoban, "Hem Şanlıurfa'mızın hem de bölgemizin baharla birlikte turizmi canlanmış oldu. Ramazan gelmesiyle birlikte Şanlıurfa'nın peygamberler şehri olması hasebiyle de bir hareketlilik var ve hafta sonu da daha çok olmakla birlikte Karahantepe ve Göbeklitepe'ye yoğun bir ilgi var." dedi.

Çoban, kente gelmek isteyen turistlere tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı dolayısıyla rezervasyonların büyük bir kısmı dolmak üzere. Şanlıurfa'ya ve bölgemize bayram tatilini geçirmek için plan yapan misafirlerimiz, gelmeden önce otel, araç kiralama ya da rehberler için şimdiden rezervasyon yaparsa iyi olur. Bayram tatilini yapmamış olan misafirlerimizi bölgemize ve şehrimize bekliyoruz."

Newton Otel Genel Müdürü Halil Karataş da Şanlıurfa'nın sezona misafir yoğunluğuyla başladığını belirterek, tatillerle beraber bu durumun daha da artacağını söyledi.

Ramazan Bayramı'nda beraber birçok kişinin tatilini Şanlıurfa'da geçirmeyi planladığını anlatan Karataş, "Şu anda yoğunluğumuz ramazan ayında yüzde 80 ama önümüzdeki haftadan itibaren bütün oteller yüzde 100 doluluğa yaklaşacak. Biz bile oda bulmakta zorlanıyoruz, meslektaşlarımızdan oda istiyoruz." dedi.

Karataş, kente gelmek isteyen kişilerin konaklama rezervasyonunda bir sıkıntıyla karşılaşmamak adına erkenden yaptırmalarında büyük yarar olacağını sözlerine ekledi.