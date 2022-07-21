Şanlıurfa'da Urfa Ahengi Müzik Topluluğu yaz konseri düzenledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen yaz konserleri kapsamında Urfa Ahengi Müzik Topluluğu sahne aldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Müzik Şehri Şanlıurfa" sloganıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil olma yolunda önemli adımlar atan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği yaz konserleri vatandaşlardan beğeni alıyor.
Bu kapsamda Urfa Ahengi Müzik Topluluğu Novada AVM önünde konser düzenlendi.
Birbirinden güzel Urfa Türkülerini seslendiren topluluğa, vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti.
Urfa Ahengi Müzik Topluluğu 23 Temmuz Cumartesi günü, Gümrük Hanı'nda açık hava yaz konseri düzenleyecek.
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