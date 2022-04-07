Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü - Son Dakika
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Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü

07.04.2022 11:59
Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri, kapsamında Urfa Ahengi Müzik grubun tarafından "kurtuluş" temalı konsere düzenlendi.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri, kapsamında Urfa Ahengi Müzik grubun tarafından "kurtuluş" temalı konsere düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediliyor.

Etkinlikler kapsamından Ramazan Sokağı'nda gerçekleşen programda Urfa Ahengi Müzik Grubu sahne aldı. Urfa Ahengi müzik grubu sahne aldığı konserde grup üyeleri "kurtuluş" temalı türküler seslendirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserin ardından kum sanatı gösterisi düzenlendi.

Etkinlikler animasyon gösterisi ile son buldu.

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Şanlıurfa, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü - Son Dakika


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