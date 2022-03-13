Sarıkamış Kristal Kar Festivali'nde renkli görüntüler - Son Dakika
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Sarıkamış Kristal Kar Festivali'nde renkli görüntüler

13.03.2022 14:42

Sarıkamış Kristal Kar Festivali'nde renkli görüntüler Kars'ın Sarıkamış Kayak Merkezinde bugün başlayan "Kristal Kar Festivali"nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Sarıkamış Kristal Kar Festivali'nde renkli görüntüler

KARS - Kars'ın Sarıkamış Kayak Merkezinde bugün başlayan "Kristal Kar Festivali"nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Sarıkamış Kayak Merkezinde iki hafta sürecek olan "Kristal Kar Festivali" yöresel oyunlarla başladı. Festival karda kaşar yuvarlama ve kızak yarışmaları ile devam etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalde katılımcılar kar üzerinde voleybol oynayarak ve canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Öte yandan Gece Yolcuları grubu hava şartlarından dolayı festivale katılamadı. Haftaya ertelenen konser dolayısıyla festival iki hafta boyunca Sarıkamış Kayak Merkezinde devam edecek.

Katılımcılar, "Beklediğimiz festival bugün başladı. Herkesi buraya davet ediyoruz. Hava şartlarından dolayı Gece Yolcuları festivale katılamadı, konser haftaya ertelendi. İki haftalık bir etkinliğimiz var" dediler.

Sarıkamış Kristal Kar Festivali'nde renkli görüntüler
Sarıkamış Kristal Kar Festivali'nde renkli görüntüler
Sarıkamış Kristal Kar Festivali'nde renkli görüntüler

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sarıkamış Kristal Kar Festivali'nde renkli görüntüler - Son Dakika


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