Şarkıcı Buray, Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şarkıcı Buray, Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı

Şarkıcı Buray, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon'da sahne aldı. Trabzon Fuar Merkezi'nde gerçekleşen konserde hayranlarıyla buluşan Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi. Müzikseverlerin şarkılara eşlik ettiği sanatçı, konserlerinde şarkıları birlikte söylediklerini belirtti. Türkiye Kültür Yolu Festivali ise 22 Haziran'da başlayıp 30 Haziran'a kadar sürecek ve konser, film gösterimleri, söyleşi, tiyatro, opera ve sergi gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

27.06.2024 23:19
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Şarkıcı Buray, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Trabzon Kültür Yolu Festivali" kapsamında Trabzon'da sahne aldı.

Trabzon Fuar Merkezi'nde organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Müzikseverlerin şarkılarına eşlik ettiği sanatçı, "Bizim konserlerimizde şarkılar birlikte söylenir." dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 22 Haziran'da başlayan festival, konser, film gösterimleri, söyleşi, tiyatro, opera ve sergi gibi etkinliklerle 30 Haziran'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Şarkıcı Buray, Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı - Son Dakika

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