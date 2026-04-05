Sason Halk Kütüphanesi\'ne Yoğun İlgi

05.04.2026 14:23
Sason Halk Kütüphanesi, 15 bin ziyaretçiyle büyük ilgi gördü; ziyaretçi sayısı 800’e ulaştı.

Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşık bir ay önce hizmete açılan Sason Halk Kütüphanesi, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Kütüphane, açıldığı günden bu yana 15 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Kütüphane Haftası dolayısıyla son günlerde ziyaretçi sayısında önemli artış yaşanırken, günlük ziyaretçi sayısının yaklaşık 800'e ulaştığı belirtildi. Kütüphanede en iyi şekilde ağırlandıklarını ifade eden ziyaretçiler, kütüphanenin ilçe için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. Toplam 5 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen kütüphane, 3 bin 125 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. 930 kişilik kapasitesi bulunan tesiste, çocuk, ihtisas ve yetişkin bölümlerinin yanı sıra 286 kişilik konferans salonu, resim, müzik ve sanat atölyeleri, okuma ve araştırma salonları yer alıyor. Ayrıca açık hava sinema alanı, amfi oturma alanı ve kafeterya da kütüphanenin sunduğu imkanlar arasında bulunuyor. Ziyaretçiler, kütüphanenin gördüğü yoğun ilginin, ilçede böyle bir kültür merkezine duyulan ihtiyacı açıkça ortaya koyduğunu belirterek, projede emeği geçen yetkililere teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İHA

