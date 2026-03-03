Savaşın Çocukları Sergisi Hazırlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaşın Çocukları Sergisi Hazırlığı

Savaşın Çocukları Sergisi Hazırlığı
03.03.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'daki öğrenci sergisi, savaş bölgelerindeki çocukların duygularını resimle ifade ediyor.

Trabzon'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, iki ay sonra açılması planlanan "Savaşın Çocukları" adlı resim sergisine hazırlanıyor.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Esra Bingöl gözetiminde resim yeteneğine sahip 24 öğrenci, yaklaşık 4 aydır Filistin, Ukrayna ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşananları tuvale yansıtıyor.

Öğrencilerine savaş bölgelerindeki çocukların duygularını anlatmayı amaçladığını belirten Bingöl, o bölgelerde çekilen görüntü ve fotoğraflardan da yola çıkarak çalışma yaptıklarını ifade etti.

Bingöl, 24 öğrencinin birer resim üzerinde çalıştığına işaret ederek, "Mayıs ayında sergiyi açmayı planlıyoruz. Sanatseverlerle buluşturacağız. Bu çalışmaları yaparken çocuklar, oradaki çocukların duygularını da anlamaya çalışıyor, empati kuruyorlar. Ne kadar güzel nimetlere sahip olduklarını da anlayabiliyorlar. Bu da bence çok güzel, hayata bakış açılarını da değiştiriyor." dedi.

Okul Müdürü Halil İbrahim Aydın ise meslek lisesi olmalarına rağmen sanata dokunan bir konseptleri bulunduğunu vurguladı.

Sergi için resim yapan 10. sınıf öğrencisi Ali Ocak da Filistin'de yaşanan zulmü anlatmaya çalıştığını belirterek, "Aklıma o ortam geldikçe üzülüyorum. Oradaki psikolojiyi, kıtlığı ve yaşananları resimle yansıtmaya çalıştım." diye konuştu.

11. sınıf öğrencisi Eren Bayraktutan ise Ukrayna'da hayalleri yarım kalan çocukların resmini çizdiğini ifade etti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan baskı ve zulmü resmetmeye çalıştığını dile getiren 10. sınıf öğrencisi Ali Murat Kul, yaşananlar karşısında dünyanın sessiz kalmasını tuvale aktarmaya gayret ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Necmettin Erbakan, Anadolu Lisesi, Kültür Sanat, Trabzon, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Savaşın Çocukları Sergisi Hazırlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’ye Jhon Duran’dan sonra ikinci Kolombiyalı Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Herkes İsmail Yüksek’in hareketini konuşuyor Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor
Katar’daki tesisler vuruldu, Avrupa’da doğal gaz yüzde 40 zamlandı Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

12:13
İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 13:08:50. #7.13#
SON DAKİKA: Savaşın Çocukları Sergisi Hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.