SDÜ'de YKS Simülasyonu Gerçekleşti - Son Dakika
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SDÜ'de YKS Simülasyonu Gerçekleşti

SDÜ\'de YKS Simülasyonu Gerçekleşti
18.07.2026 12:42
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Süleyman Demirel Üniversitesi, lise son sınıf öğrencilerine YKS simülasyonu uygulayarak sınav deneyimi sundu.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), lise son sınıf öğrencilerine Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) simülasyonu uyguladı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, SDÜ'nün YKS simülasyonu, lise son sınıf öğrencilerine gerçek sınav koşullarında sınav deneyimi yaşattı.

Bu simülasyonda adaylar, sınav ortamını deneyimleme, zaman yönetimi becerilerini geliştirme ve sınav kurallarına uyum sağlama fırsatı buldu. İki gün süren uygulamada öğrenciler, YKS atmosferini birebir yaşayarak, hazırlık sürecinden geçmiş oldu.

Proje sahibi ve SDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Negiz, üniversitelerin yalnızca eğitim veren kurumlar olmadığını belirterek, "Aynı zamanda kentin toplumsalına, sosyal hayatına ve orada yaşayan herkese her anlamda rol model olup destek olmalı." ifadesini kullandı.

Negiz, uygulamayla, öğrencilerin heyecanlarını azaltmak ve bu süreci daha kolay atlatmalarını sağlamak istediklerini belirtti.

Öğrenciler, geleceğin meslekleri kapsamında yeni açılan programları değerlendirdi

Simülasyon sonrasında öğrenciler ve aileleri, YÖK tarafından geleceğin meslekleri kapsamında yeni açılan programları değerlendirdi.

Üniversite adayları, tercih döneminde özellikle yapay zeka, yazılım mühendisliği ve veri odaklı programlara ilgi göstereceklerini, bu alanların güçlü istihdam imkanları sunduğunu ve teknolojik dönüşüm sürecinde önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Veliler de iş gücü piyasasında karşılığı bulunan yeni nesil programların gençlere önemli kariyer fırsatları sağlayacağını belirterek, istihdam odaklı programlara yönelik ilgilerinin arttığını dile getirdi.

"Meslekler yok olmuyor, yapay zekayla dönüşüyor"

SDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Utku Köse, yapay zekanın yalnızca bir teknoloji alanı olmaktan çıkıp tüm meslek gruplarını dönüştüren küresel olgu haline geldiğini vurguladı.

Köse, "Yapay zeka rüzgarı fırtınaya dönüşmüş durumda. Artık üretken yapay zeka araçları hayatın her alanına dahil olmuş durumda. Meslekler yok olmuyor, yapay zekayla dönüşüyor. Bu nedenle yapay zeka okuryazarlığı artık temel bir gereklilik haline geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Akademik programların da bu dönüşüme uyum sağlaması gerektiğine işaret eden Köse, lisans ve ön lisans düzeyinde yapay zekayla entegre derslerin artırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Yapay zekanın iş gücü piyasasında bazı süreçleri hızlandırdığını ancak aynı zamanda nitelikli insan ihtiyacını artırdığını dile getiren Köse, gençlerin bu dönüşümde avantajlı konuma geçebileceğini ifade etti.

Köse, özellikle hızlı adapte olan yeni neslin gelecekte iş dünyasında daha güçlü rol üstleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat SDÜ'de YKS Simülasyonu Gerçekleşti - Son Dakika

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