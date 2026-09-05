Sefo, Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı - Son Dakika
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Sefo, Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı

Sefo, Çanakkale Kültür Yolu Festivali\'nde hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı
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Sefo, Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin yedinci akşamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde sahne aldı. Enerjik performansıyla alanı dolduran müzikseverlere keyifli anlar yaşatan sanatçı, sahneden inerek hayranlarıyla birlikte şarkı söyledi; festival 6 Eylül'e dek devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, yedinci gününün konser akşamında sahnesinde Sefo'yu ağırladı. Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'ni dolduran müzikseverler, sanatçının sevilen şarkıları ve enerjik sahne performansıyla keyifli bir akşam yaşadı.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin yedinci akşamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi, Sefo'nun konseriyle hareketlendi. Konsere yoğun ilgi gösteren müzikseverler, alanı doldurarak sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Sahneye enerjik bir performansla çıkan Sefo, dans koreografileri ve sahne şovlarıyla izleyicilere hareketli bir konser deneyimi yaşattı. Konserin en renkli anlarından biri ise Sefo'nun sahneden inerek dinleyicilerin arasına karışması oldu. Hayranlarının yanına giderek şarkılarını onlarla birlikte söyleyen sanatçı, festival alanında unutulmaz anlar yaşattı.

Çanakkale'yi kültür ve sanatın buluşma noktası haline getiren festival, 6 Eylül'e dek konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan programıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sefo, Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sefo, Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı - Son Dakika
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