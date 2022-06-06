'Şehirde Yazzz Festivali' için geri sayım başladı - Son Dakika
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'Şehirde Yazzz Festivali' için geri sayım başladı

06.06.2022 12:50
'Şehirde Yazzz Festivali' için geri sayım başladı

Fi Event Company, bu yaz düzenlediği 'Şehirde Yazzz Festivali'nin 11-12 Haziran'da Maksimum UNIQ Açıkhava'da başlayacağını duyurdu.

Fi Event Company, bu yaz düzenlediği 'Şehirde Yazzz Festivali'nin 11-12 Haziran'da Maksimum UNIQ Açıkhava'da başlayacağını duyurdu.

Fi Event Company'nin düzenlediği Şehirde Yazzz Festivali'nin 11-12 Haziran'da Maksimum Uniq Açıkhava'da gerçekleşecek. Müzik, alışveriş, eğlence ve yeme içmenin bir arada olduğu festivalde katılımcılar, sanatçı performansları, sokak lezzetleri, kahve alanları, dijital oyunlar, mini yarışmalar ve alışveriş standları ile yazı karşılayacak.

Festivalin organizatörü Fırat Yücel, festivalle ilgili, "Müzik hiç susmasın, eğlenmek herkesin hakkı olsun, festivaller yaşasın diye 5 senedir olduğu gibi bugün de yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Pandemi döneminin son bulduğu, hepimizin maskesiz gezmeyi, eğlenmeyi çok özlediği bu dönemde biz de maskelerimizi çıkardık, müzik ve eğlenceye doyacağımız 'Şehirde Yazzz Festivali' ile yaza merhaba demek istedik. Her yıl düzenli olarak yazın ilk günlerinde festival ile yazı karşılayacak. Eylül ayının son günlerinde ise Şehre Dönüş Festivali ile yazı uğurlayacağız. Tüm İstanbulluları 11-12 Haziran tarihlerinde hep birlikte eğlenmek için Şehirde Yazzz Festivali'ne bekliyoruz."

Yücel, festivalde sahne alacak sanatçılar ve sergilenecek performanslarla ilgili ise şu bilgileri verdi:

"11 Haziran Cumartesi günü Gazapizm, Sena Şener, Deniz Tekin, Melis Fis ve Rana Türkyılmaz'ın sahne alacağı Şehirde Yazzz Festivali'nin ikinci günü olan 12 Haziran tarihinde ise Ceza, Lvbel C5, Ahiyan, Eftalya ve Berto performans sergileyecek. Sahne performansları BKM Uniq Açıkhava'da gerçekleşecek."


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Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Şehirde Yazzz Festivali' için geri sayım başladı - Son Dakika

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