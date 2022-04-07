Şehit aileleri ve emniyet mensupları Maltepe'de iftarda buluştu - Son Dakika
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Şehit aileleri ve emniyet mensupları Maltepe'de iftarda buluştu

07.04.2022 22:11

Şehit aileleri ve emniyet mensupları Maltepe'de iftarda buluştu Maltepe'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Vakfı ortaklığında, ilçe emniyet müdürlüğü personeline ve şehit ailelerine özel iftar programı düzenlendi.

Şehit aileleri ve emniyet mensupları Maltepe'de iftarda buluştu

İSTANBUL - Maltepe'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Vakfı ortaklığında, ilçe emniyet müdürlüğü personeline ve şehit ailelerine özel iftar programı düzenlendi.

Maltepe'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Vakfı ortaklığında bir otelde düzenlenen programda, ilçe emniyet müdürlüğü personeline ve şehit ailelerine iftar verildi. Emniyet mensupları ve şehit ailelerinin yanı sıra programa Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Hazel Şafak Çelik, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı, Maltepe Garnizon Komutanı Ünal Kuzucu, Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanı Kadem Ekşi, Kızılay Maltepe İlçe Başkanı Ali Uzun, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, ile çok sayıda kişi katıldı.

Programda konuşan Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, "Vatanımız ve milletimizin selameti uğruna hayatını feda eden yüce şehitlerimiz için Rabb'imden rahmet niyaz ediyorum. Dostluk, kardeşlik bereket ayı olan Ramazan-ı şerifi en iyi şekilde idrak etmeye çalışıyoruz. Millet olarak mahallemizdeki sokağımızdaki ihtiyaç sahiplerini gözetip dertlerine derman olmaya gayret ediyoruz" dedi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, "177 yıldır aziz milletimizin güvenliği için vatandaşımızın yanında olan emniyet teşkilatı, birikim ve tecrübesi, suç ve suçlarla mücadelede kararlı iradesi ile yoluna devam etmenin haklı gururunu yaşamaktadır" dedi.

Şehit aileleri ve emniyet mensupları Maltepe'de iftarda buluştu
Şehit aileleri ve emniyet mensupları Maltepe'de iftarda buluştu
Şehit aileleri ve emniyet mensupları Maltepe'de iftarda buluştu

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Hisarcık, Maltepe, Şehit, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Şehit aileleri ve emniyet mensupları Maltepe'de iftarda buluştu - Son Dakika


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