Şehit babasının maket gemiyle acısına çare - Son Dakika
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Şehit babasının maket gemiyle acısına çare

22.06.2026 12:02
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Trabzonlu Oktay Tuncer, oğlunun 2020'de İdlib'de şehit olmasının ardından yöneldiği gemi maketi yapımında 4 yılda 20'ye yakın ürün ortaya çıkardı - Tuncer: - "Gemi maketlerini yaparken kendimden geçiyorum. Her şeyi unutuyorum"

Trabzon'da yaşayan şehit babası Oktay Tuncer, oğlunun şehadetinin ardından acısını hafifletmek için başladığı gemi maketi yapımını 4 yıldır sürdürüyor.

Kamu kurumundan emekli olan 4 çocuk babası Tuncer, oğlu Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in 2020'de Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit düşmesinin ardından acısını hafifletmek için gemi maketi yapımına yöneldi.

İnternet üzerinden sipariş ettiği malzemelerle evinin balkonunu atölyeye çeviren Tuncer, yüzlerce parçadan oluşan gemi maketlerini sabırla birleştiriyor.

Tamamladığı maketleri evinin salonunda sergileyen Tuncer, beğenenlere ise maketleri hediye ediyor.

Nostaljik değeri olan eski cep telefonlarını da bir araya getiren Tuncer, bunlardan da 100 parçalık koleksiyon oluşturdu.

"Günde yaklaşık 5 saat çalışarak bir gemi maketini 3-4 ayda tamamlıyorum"

Oktay Tuncer, AA muhabirine, oğlunun şehit olmasının ardından yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Acısını hafifletmek için doktora gittiğini ancak çözüm bulamadığını belirten Tuncer, daha sonra gemi maketi yapımına yöneldiğini ifade etti.

Tuncer, siparişle temin ettiği parçaları bir araya getirip gemi maketleri yapığını dile getirdi.

Süreçte büyük emek vererek 20'ye yakın maket gemi ürettiğini vurgulayan Tuncer, günde yaklaşık 5 saat çalışarak bir gemi maketini 3-4 ayda tamamladığını belirtti.

Tuncer, yaptığı ürünleri satmadığını, beğenen kişilere hediye ettiğini kaydetti.

"Gemi maketlerini yaparken kendimden geçiyorum"

Üretim yaparken kendisini tamamen işine verdiğine işaret eden Tuncer, "Gemi maketlerini yaparken kendimden geçiyorum. Her şeyi unutuyorum." dedi.

Tuncer, nostaljik değeri olan eski cep telefonlarını da toplamaya başladığını dile getirerek, onlarla yaklaşık 100 parçalık koleksiyon oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, İdlib, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şehit babasının maket gemiyle acısına çare - Son Dakika

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