Şehit Ertuğrul Ulupınar'ın adı Mersin'de kültür merkezinde yaşatılacak - Son Dakika
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Şehit Ertuğrul Ulupınar'ın adı Mersin'de kültür merkezinde yaşatılacak

27.06.2022 11:35
Şehit Ertuğrul Ulupınar'ın adı Mersin'de kültür merkezinde yaşatılacak

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında, 8 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın adı, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesindeki kültür merkezine verildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında, 8 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın adı, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesindeki kültür merkezine verildi.

Gülnar Kültür Merkezi'nin isminin, "Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi" olarak değiştirilmesine karar verildi.

Şehidin adının yazılı olduğu tabela, düzenlenen törenle kültür merkezi binasına asıldı. Şehidin annesi Şadiye, babası Nebi Ulupınar ve kardeşlerinin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törende konuşan şehit babası Nebi Ulupınar, oğlunun adının yaşatılmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Ulupınar'ın mezun olduğu Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de şehit ailesine, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında, 8 Ocak'ta teröristlerce döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu Ulupınar ile Piyade Teğmen Murat Alyakut ve Piyade Onbaşı Enes Koç da şehit olmuştu.

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Kaynak: AA

Piyade, Gülnar, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şehit Ertuğrul Ulupınar'ın adı Mersin'de kültür merkezinde yaşatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Ertuğrul Ulupınar'ın adı Mersin'de kültür merkezinde yaşatılacak - Son Dakika
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