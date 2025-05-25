Şehitler Abidesi'nde Müzeler Haftası'na özel anlamlı gösteri
ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Şehitler Abidesi'nde, Müzeler Haftası'na özel gösteri düzenlendi.
Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Şehitler Abidesi'nde anlamlı bir gösteri düzenlendi. Abideyi ziyarete gelen ziyaretçiler, Çanakkale Muharebeleri'ni anlatan sürpriz canlandırma gösterisiyle karşılaştı. Çanakkale Muharebeleri'ni anlatan gösteriyi seyreden ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşadı. Düzenlenen gösteride tarih yeniden canlandırıldı.
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