Selçuklu Motifleri Ahşap ve Bakırda Yaşatılıyor

Selçuklu mirası motifler, ahşap ve bakırda yeniden hayat buluyor

SİVAS - Selçuklu Dönemi izlerini taşıyan, hiçbir motifin bir yerde bir daha tekrar etmediği Divriği motifleri, ceviz ağacına ve bakıra işlenerek geçmişten geleceğe kültürel bir köprü kuruyor. UNESCO'nun koruma altına aldığı Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın eşsiz motifleri, ahşap oymacılığı ve bakır işlemeciliğiyle yeniden hayat buluyor.

Ceviz ağacı gibi sert ve dayanıklı malzemelerin oyularak işlendiği ahşap işleme sanatında, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın eşsiz motifleri ilham kaynağı oluyor. El işçiliğiyle hazırlanan eserler, ahşap yüzeyde hayat buluyor. Selçuklu dönemine ait çift başlı kartal figürü, Mengücek şahini ve Darüşşifa kapısındaki bezeme örnekleri sıkça kullanılan motifler arasında yer alıyor. Geleneksel sanatlarda kullanılan bu motifler yalnızca estetik değil, kültürel bir aktarım aracı olarak da önem taşıyor. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın baş mimarı Hürremşah'ın eserlerinde, hiçbir motifin bir yerde bir daha tekrar etmemesi ile Allah'ın birliğine ve tekliğine vurgu yapılıyor. Sanatçılar, eserlerinde Divriği Ulu Camii'nin minber ve minaresindeki kendini tekrar etmeyen motifleri kullanarak, bu tarihi mirası gelecek kuşaklara aktarıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Ahşap Oymacılığı ve Bakır İşlemeciliği Devlet Sanatçısı Selma Ginez, 13 yıldır Divriği Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapıyor. Yaklaşık 20 kursiyere eğitim veren usta öğretici Ginez, bu sanatın gelecek nesillere aktarılması için çaba sarf ediyor.

"Tarihi motifleri ceviz ağacına işliyoruz"

Motiflerin anlamını ve uygulama sürecini anlatan Selma Ginez "Ahşap Oymacılığı sanatını ceviz ağacı ile yapıyoruz. Sert bir ağaç olmasından ötürü oymak zorlu oluyor fakat yağlı bir dokusu olduğundan hem dayanaklı hem de ürünün dikkat çekici olmasını sağlar. İlk olarak çizim tasarlanıp İskandinav çekiç yardımı ile ahşap boşaltılıyor ve daha sonra şekil veriliyor. Bakır işlemeciliği sanatını da aynı şekilde devam ettiriyoruz. Ahşap oymacılığı ve Bakır işlemeciliği çalışmalarımızda UNESCO tarafından koruma altına alınan Divriği Ulu Camii Darüşşifası Selçuklu motifleri kullanarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.